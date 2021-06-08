Таможенники проверяют картины Энди Уорхола в Санкт-Петербурге

https://static.news.ru/photo/48593e36-c848-11eb-be6a-96000091f725_660.jpg Фото: sztu.customs.gov.ru

Свыше 100 работ знаменитого художника Энди Уорхола привезли в Санкт-Петербург из Италии. Первым коллекцию мэтра увидели таможенники Санкт-Петербурга. В конце июня шедевры представят на выставке «Энди Уорхол и русское искусство» в общественном пространстве «Севкабель Порт», передаёт официальный сайт ведомства.

109 произведений искусства поп-арта, созданных Энди Уорхолом, прибыли в Санкт-Петербург на Василеостровский таможенный пост, обладающий компетенцией по совершению таможенных операций в отношении культурных ценностей, — говорится в сообщении.

Стоимость картин и других произведений искусства превышает €10 млн, заявила в разговоре с ТАСС эксперт Министерства культуры РФ Дарья Полонская-Буслаева. Она сопровождает экспозицию на таможенной проверке.

Выставка пройдёт с 25 июня по 19 сентября. Рядом с творениями родоначальника поп-арта впервые поставят работы современных художников РФ. Картины Уорхола для мероприятия собирали из частных коллекций — из-за отсутствия межмузейного обмена с США в Санкт-Петербург нельзя привезти шедевры из Музея Уорхола в Питтсбурге.

Зритель увидит <...> самые ранние произведения художника (Энди Уорхола. — NEWS.ru) — например, иллюстрации к книге «В глубине моего сада», с которых началась карьера Уорхола-художника, так и серию из 10 шелкографий с Мао Цзэдуном, — отметили в пресс-службе выставочного проекта.

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