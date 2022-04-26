«Такой смех пробил»: Бутман вспомнил о необычном звонке от Жириновского Музыкант Бутман рассказал о выступлении на юбилее Жириновского и предложении вступить в ЛДПР

Игорь Бутман / Фото Артём Соболев/NEWS.ru

Джазмен Игорь Бутман в беседе с NEWS.ru рассказал, чем его рассмешил звонок с просьбой выступить на юбилее политика Владимира Жириновского (1946 — 2022). Музыкант также признался, что тот в своё время предлагал ему вступить в ЛДПР, но Бутман был вынужден отказался, поскольку уже являлся членом партии «Единая Россия».

Однажды я выступал на юбилее Владимира Вольфовича Жириновского. Царство ему небесное. Это было уникально. Мне звонят и говорят: «Это из офиса Жириновского». И меня такой смех пробил, я не мог понять — где я, и где Владимир Вольфович?! — вспомнил Бутман.

По словам джазмена, он познакомился с Жириновским на съёмках общественно-политического ток-шоу на канале НТВ. Поначалу главный либерал-демократ принял музыканта не слишком тепло, сказав, что «Бутман — это опять Америка, опять джаз».

Я ему ответил: «Владимир Вольфович, моя задача — быть в джазе лучше американцев, чтобы поразить всех!». «Так, всё, Бутмана срочно в ЛДПР записать!», — «приказал» он. Я говорю: «Никак. Я уже в „Единой России“». «Эх, опоздали», — сказал Жириновский, — поделился артист.

Игорь Бутман отметил, что с Владимиром Жириновским у него сложились добрые отношения. Музыкант успешно выступил на юбилее политика в Кремле и получил благодарность политика.

Ранее народный артист РФ Игорь Бутман сообщил NEWS.ru о готовности выступить перед президентом США Джо Байденом, если ему поручат такую миссию, и пообещал сделать это так хорошо, чтобы Запад «пересмотрел своё отношение к России» и снял «все санкции». При этом перед лидером Украины Владимиром Зеленским джазмен «сейчас играть не стал бы».