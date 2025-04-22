«Такие люди не умирают»: художник Мирошник о Церетели Художник Мирошник: скульптор Церетели останется в сердцах людей

Фото: Grigirii Goryachev/Global Look Press

Зураб Церетели

Президент Российской академии художеств Зураб Церетели навсегда останется в памяти людей как выдающийся скульптор, заявил NEWS.ru художник Константин Мирошник. По его словам, творчество мастера стало неотъемлемой частью русской культуры и получило мировое признание.

Хочу сказать, что художники — это люди, которые не умирают, они остаются в своих работах, сердцах людей, кто смотрит на их работы. Они знают, что их работы бессмертны. Церетели же грузин по национальности, но русский по происхождению. Художник Илья Глазунов говорил: «Русский тот, кто любит Россию». Как раз это относится к Зурабу Константиновичу, потому что он мировой. В мире установлено много памятников Церетели: в Аргентине, Америке. И все говорят, что это русский художник. То есть он символ России, он стал символом России, — пояснил Мирошник.

Особое внимание художник уделил невероятной популярности Церетели в советские годы, когда 50-рублевые купюры в народе называли «зурабками». По его словам, мастер прожил яркую, насыщенную жизнь, став примером для многих поколений творцов.

Из скромного грузинского детства он стал великим художником. И я счастлив, что он был и прикоснулся к нам. Это было прекрасно. В советские годы он был очень популярным скульптором, и даже 50-рублевые бумажки называли «зурабками». А почему? Потому что у него их было больше всего. Он был жизнелюб, мотор, — резюмировал Мирошник.

Ранее народный художник России Салават Щербаков заявил, что Церетели решительно раздвигал границы, расширяя творческие рамки. Он подчеркнул, что подход президента Российской академии художеств к искусству вдохновлял коллег и менял представление о возможном. Художник отметил, что с уходом скульптора завершилась целая эпоха в российском искусстве.