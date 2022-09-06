«Такая точка бифуркации. Смотрим не в будущее, а почему-то в прошлое» Писатели Сергей Шаргунов, Юрий Буйда и Шамиль Идиатуллин представили новые смыслы в литературе времени перемен

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Писатели Сергей Шаргунов

Писатели Сергей Шаргунов, Юрий Буйда и Шамиль Идиатуллин рассказали о переломах истории, и о том, как литература отражает происходящие в обществе перемены. Дискуссия о смыслах прошла в рамках Московской Международной Книжной Ярмарки в Гостином Дворе в Москве.

Почему книгу про возвращение пионера называют «Алисой наоборот»?

Шамиль Идиатуллин представил свою новую книгу «Возвращение пионера», о том, как герои-подростки из 1985-го года попадают в 2021 год. Автор определяет жанр как «пионерская фантастика», а читатели сравнивают с произведениями Кира Булычева про Алису. Повесть Булычева «Сто лет тому вперед» была экранизирована режиссером Павлом Арсеновым, фильм получил название «Гостья из будущего» и был очень популярен в 80-е и 90-е. Но называют читатели фантастику Идиатуллина «Алисой наоборот».

Подростки (герои книги — NEWS.ru) летят в космос якобы для проведения испытаний. А потом оказалось, что должны пожертвовать собой. А когда возвращаются обратно, но не в свое время в 1985-ый год, а в наше, это время им категорически не нравится. Нет ни страны, ни флага, и не совсем понятно, ради кого они жертвовали собой, если эта жертва оказалась не оцененной, — рассказал Шамиль Идиатуллин.

По мнению автора, все мы — жители России — смотрим не в будущее, а почему-то в прошлое. «Примерно в 1985 год. Такая точка бифуркации».

Писатель также признался, что для него роман «Возвращение пионера» стал попыткой разобраться в самом себе.

Да, главный герой это я сам. Хотелось разобраться и понять, почему «я» 1985 года и «я же» 2021-го настолько разные. ДНК ведь у человека не меняется — но он со временем становится другим. Впрочем, и страна стала другой, — подчеркнул Шамиль Идиатуллин.

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости Шамиль Идиатуллин

«На новых поворотах история повторяется»

Юрий Буйда и Сергей Шаргунов представили свои книги «Прусская невеста» (Буйда) и «1993 год. Семейный портрет на фоне горящего дома» (Шаргунов). Обе книги писателей — не новые, выходили ранее. Переизданы дополнительным тиражом, так как прежнего тиража не хватило.

Все три книги, по мнению издателей и авторов, чрезвычайно актуальны сейчас. По роману Сергея Шаргунова «1993. Семейный портрет на фоне горящего дома», о трагических событиях 1993-го года в Москве: расстрел защитников Верховного Совета 3-5 октября у телецентра Останкино и в районе Белого Дома, снимает кино режиссер Александр Велединский (зрителям наиболее известны фильмы Александра Велединского «Живой» и «Географ глобус пропил» с Константином Хабенским в главной роли, а также писал сценарии к известным сериалам «Бригада» и «Дальнобойщики» в качестве сценариста). Сергей Шаргунов рассказал о том, что сценарий по его книге Александр Велединский написал сам — «получилось очень сильно». На экране фильм должен выйти через год в октябре — к 30-летию трагической даты.

События были в значительной степени поворотными. Хотя и незаметными. Сейчас спроси людей, и не отличат, что происходило в 1991-ом или 1993-ем, всё смешалось. Но это история семьи, трагического размежевания: когда родные люди оказываются по разные стороны баррикады, — подчеркнул Шаргунов.

Слово «раскол» автор считает характерным и «весьма страшным для нашей истории». Книга еще и о том, что многое — из того, что уже происходило ранее — на новых поворотах истории повторяется.

Фото: Алексей Куденко/РИА Новости Писатель Юрий Буйда

Почему книга о послевоенных 40-х и 50-х также сейчас обретает новый смысл?

Книга Юрия Буйды «Прусская невеста» — это цикл рассказов, события в которых происходят в Калининградской области в 1950-1980-е гг. Автор рассказал, что он сам родом из тех мест и описывал события, которые наблюдал сам, либо слышал в подробностях от непосредственных очевидцев.

В Калининградскую область, которая вошла в состав СССР в 1945-ом году в соответствии с Постдамским соглашением, массово хлынули переселенцы из Белоруссии, Псковской, Калининской (ныне — Тверской) и других областей.

Я работал главным редактором местной газеты, общался с очень многими в Калининградской области. Однажды беседовал с ветераном, который до переезда в Калининградскую область работал председателем сельсовета в Белоруссии. Спрашиваю: «Как вы сюда приехали?». Он говорит: "В нашем сельсовете было 472 землянки. Ни одного дома — все сожжены во время войны. А тут нам предлагают бесплатный проезд до Калининградской области, семена для посева, лошадь и корову. Бесплатно! И дом каменный под черепичной крышей. Люди семьями, колхозами, целыми сельсоветами ехали на новые земли, — рассказал Буйда.

На этих же землях проживали и немцы. К окончанию войны их было примерно 105-107 тысяч человек. В основном старики, женщины, инвалиды, дети и душевнобольные. 11 октября 1947 года Совет Министров СССР постановил депортировать немцев в Германию. Переселенцы, которые все до одного потеряли из-за фашистов свои дома во время войны, многие потеряли близких, по словам писателя, всё равно крайне сочувствовали выселяемым немцам. Происходили различные драматические истории. Например, такая: советский офицер влюбился в немку, когда ее депортировали, он застрелился.

Юрий Буйда отметил, что его книга пользуется высокой популярностью, переиздается уже в четвертый раз и переведена на французский, английский, испанский, польский, венгерский, эстонский и испанский языки. В связи с СВО — специальной военной операцией России и Украине — рассказы сборника Буйды обретают новые смыслы. Так же, как роман Сергея Шаргунова и Шамиля Идиатуллина: повествуя о прошлом, на самом деле анализируют смыслы настоящего времени. Об этом говорили читатели и посетители ММКЯ.