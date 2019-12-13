Традиционный тайский массаж приобрёл статус объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО.
В списке организации находится 550 наименований нематериальных ценностей из 127 стран, поделённых на три категории,
Коллекцию обновляют каждый год, и в этот раз новые объекты наследия внесли на заседании специального комитета в Боготе.
В отличие от обычного массажа тайский включает в себя много движения и смену поз. Терапевты используют не только ладони, но и локти, и колени для большего давления. Во время такой процедуры не используются масла.
Ранее, в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО внесён альпинизм. Решение было также принято в Боготе, писал NEWS.ru.
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