https://static.news.ru/photo/e4bb617a-1d7f-11ea-ae82-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bernhard Schmerl/imageBROKER.com/Global Look Press

Традиционный тайский массаж приобрёл статус объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО.

В списке организации находится 550 наименований нематериальных ценностей из 127 стран, поделённых на три категории, сообщает BBC.

Коллекцию обновляют каждый год, и в этот раз новые объекты наследия внесли на заседании специального комитета в Боготе.

В отличие от обычного массажа тайский включает в себя много движения и смену поз. Терапевты используют не только ладони, но и локти, и колени для большего давления. Во время такой процедуры не используются масла.

Ранее, в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО внесён альпинизм. Решение было также принято в Боготе, писал NEWS.ru.