«Съёмки в подвешенном состоянии»: Добронравов рассказал о судьбе «Сватов» 

https://static.news.ru/photo/f58498d0-cb96-11ea-be4a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Народный артист России Фёдор Добронравов прокомментировал слухи об увольнении из Театра сатиры и рассказал о продолжении сериала «Сваты». По его словам, информация о миллионе рублей, который ему якобы предлагали за отказ от сторонних проектов, не соответствует правде.

Ранее о том, что Добронравов покинул театр из-за разногласий по зарплате, сообщила заведующая труппой театра Бронислава Чунихина. Она рассказывала, что артист обиделся, когда ему решили понизить зарплату.

Мы все меняем место работы. Я ни с кем не ругался. И это было моё решение. Я также продолжаю играть в театре Сатиры спектакль «Где мы?». И, даст Бог, буду играть его и в дальнейшем, — заявил он в интервью Teleprogramma.pro.

Он отметил, что не хочет в дальнейшем возвращаться к этой теме. Артист пояснил, что не ищет пиара и не хочет, чтоб его ассоциировали с такими людьми.

Что касается сериала «Сваты», то, как заявил актёр, съёмки до сих пор не возобновились. С проектом изначально было связано много сложностей. Вначале Добронравову запретили въезд на Украину, затем был наложен запрет на съёмки всего сериала, и команда решила снимать его в Белоруссии. Затем препятствия для продолжения сериала возникли из-за распространения коронавируса.

Пока съёмки находятся в подвешенном состоянии. Хотели доснять всё этим летом, но из-за пандемии всё подвисло. Вот так и живём. Сейчас пока никто ничего не знает, — подытожил артист.

Ранее стало известно, что съёмки нового сезона российского сериала «Сваты» пройдут без двух главных героев. Зрители не смогут больше увидеть родителей Ольги Николаевны, потому как игравшие их Ольга Аросева и Владимир Зельдин скончались, писал NEWS.ru.