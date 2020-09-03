Съёмки «Бэтмена» приостановили из-за коронавируса у Паттинсона

https://static.news.ru/photo/67141eb6-ee20-11ea-9e5f-fa163e074e61_660.jpg Роберт Паттинсон Фото: COVER Images/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Британский актёр Роберт Паттинсон заразился коронавирусом. Это привело к остановке съёмок фильма «Бэтмен».

Как сообщает американский журнал Vanity Fair студия Warner Bros., не называя имя заразившегося участника съёмочной группы, сообщила, что он изолирован.

Результаты анализов на COVID-19, взятых у участника съёмок «Бэтмена», были положительными <...> Съёмки временно прекращены, — цитирует журнал сообщение киностудии.

Однако издание через свои источники нашло подтверждение, что это был Роберт Паттинсон. Сам актёр пока не подтвердил этой информации.

Как писал NEWS.ru, это не первый раз, когда съёмки фильма «Бэтмен» американского режиссёра Мэтта Ривза останавливаются. В марте процесс пришлось заморозить из-за запретов на массовые мероприятия в связи с пандемией коронавируса.