Сыну Джона Леннона угрожают расправой из-за шутки о принце Гарри Сын Джона Леннона заявил об угрозах после шутки в Сети о мемуарах принца Гарри

Фото: Yang Lei/Xinhua/Global Look Press

Шон Оно

Поклонники принца Гарри начали угрожать расправой сыну музыканта Джона Леннона Шону Оно после того, как он высмеял мемуары принца Гарри «Запасной» (Spare) в своем блоге в X, пишет Daily Express. Оно заявил, что получил несколько угроз от незнакомцев в Сети из-за шутки о том, что Гарри стоило назвать свою автобиографическую книгу «Пощади меня» (Spare me). По его словам, некоторые комментарии от пользователей были особенно обидными, потому что в них упоминалось убийство его знаменитого отца.

Мне три-четыре раза угрожали смертью после того, как я высмеял название книги Гарри, сообщив, что ему следовало озаглавить свои мемуары «Пощади меня». Мы [с Гарри] встречались однажды, это было до того, как я понял, что он идиот, — заявил Оно.

В другом посте Шон Оно сообщил, что в определенной степени сочувствует принцу Гарри, но, по его мнению, герцог Сассекский «заслужил немного насмешек». Он также отметил, что считает смешными вечные жалобы принца и подробные описания его чувств и переживаний в мемуарах.

В целом я ему сочувствую. Но то, как он скулит и придирается ко всему вокруг, это действительно чересчур. Я просто немного развлекаюсь. Я думаю, он заслужил немного насмешек, — написал Оно.

Ранее сын Леннона посмеялся над отмороженным пенисом принца Гарри. Он отметил, что герцог Сассекский, рассказывая соответствующую историю, назвал свой детородный орган «малышом». По словам сына Джона Леннона и Йоко Оно, подобный каламбур заслуживает того, чтобы посмеяться над этим.

Речь идет о мемуарах принца, выпущенных в январе прошлого года. В них он рассказал, как отморозил пенис во время благотворительной экспедиции по Арктике. Герцог Сассекский также вспомнил, как во время второго подобного путешествия ему подарили специальный мешочек во избежание повторения инцидента.