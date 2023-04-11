Сын Высоцкого ответил на сравнение SHAMAN с его отцом Сын Высоцкого не смог сравнить певца SHAMAN со своим отцом

Фото: Vladimir Mekler/Russian Look/Global Look Press

Владимир Высоцкий

Сын поэта и исполнителя Владимира Высоцкого Никита в разговоре с NEWS.ru не стал сравнивать отца с певцом SHAMAN. Высоцкий-младший отметил, что современный исполнитель может быть востребован из-за сложившейся в стране ситуации.

Думаю, что он востребован в связи с нынешними сложными событиями, в связи с тем, что страна сейчас переживает. Я не могу сказать, что он меня перевернул. Но мне лет много, а он человек молодой, и у него, наверное, еще все впереди. Я бы не брался ни предсказывать, ни оценивать, ни сравнивать его с теми фигурами, о которых мы говорили. Время покажет, — сказал Никита Высоцкий.

Сын барда также рассказал, что спрогнозировать отношение отца к специальной военной операции не может, но тот «был бы со своим народом, который он понимал, любил».

Да, он очень многое не принимал в жизни тогда современной ему страны, очень многое его волновало и возмущало. И тем не менее он ее любил. И он не уехал, — объяснил Никита.

Высоцкий-младший уточнил, что начало войны в Афганистане возмутило Высоцкого, так как за рубежом он видел хронику, которую не показывали в СССР. При этом исполнитель собирался ехать в зону боевых действий, чтобы выступить перед солдатами.

Ранее Никита развеял слухи о том, что певец работал на КГБ, но не смог назвать причину, по которой о Высоцком распускают подобные слухи. В 2013 году сын певца потребовал компенсации морального вреда и защиты чести и достоинства в связи с выходом книги Федора Раззакова «Владимир Высоцкий — суперагент КГБ». В итоге книга была изъята из продажи.