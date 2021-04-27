16+

Рубрики

Медиа

Архив

Культура

Сын рассказал о самочувствии Светличной после госпитализации

11:39, 27 апреля 2021
Светлана Светличная Светлана Светличная Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Сын Светланы Светличной Алексей Ивашов рассказал о самочувствии заслуженной артистки РСФСР после госпитализации с подозрением на инсульт. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, в настоящее время с актрисой всё в порядке.

Она сегодня выписывается уже домой, — уточнил он.

От дальнейших комментариев Ивашов отказался.

Ранее сообщалось, что актриса Светлана Светличная, которая была госпитализирована с подозрением на инсульт, находится в неврологическом отделении Городской клинической больницы им. С. С. Юдина.

В ноябре 2020 года Светлану Светличную уже доставляли в больницу с подозрением на инсульт — актриса пожаловалась тогда на сильную головную боль. Однако подозрение на заболевание на подтвердилось. Позднее подруга актрисы Елена Перелыгина сообщила, что у Светличной диагностирована старческая деменция. Иногда она не узнает даже близких людей. По словам женщины, проблемы с памятью постоянно усугубляются.

Заслуженная артистка РСФСР наиболее известна массовому зрителю благодаря роли Анны Сергеевны в «Бриллиантовой руке» Леонида Гайдая.

Yandex news

Добавить наши новости в избранные источники

Добавить
News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео