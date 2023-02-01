«Боли в животе и рвота»: сын Никаса Сафронова рассказал о самочувствии отца Сын Никаса Сафронова рассказал о восстановлении состояния отца после отравления

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Лука Затравкин

Сын художника Никаса Сафронова пианист Лука Затравкин рассказал NEWS.ru, что отец постепенно восстанавливается после отравления вялеными томатами. По его словам, итальянский деликатес вызвал у живописца ботулизм — заболевание, характеризующееся поражением нервной системы, преимущественно продолговатого и спинного мозга.

Вчера он был голодный, устал после рабочего дня, не было сил. Нашел вяленые томаты, ему баночку привезли из Италии, а он их не ел 30 лет. Решил восстановить вкус, предложил другу, актеру Николаю Денисову, а ему такое нельзя, он на диете. Они беседовали, и через полтора часа начались боли в животе, рвота, он побледнел, — рассказал Затравкин.

После этого, по словам пианиста, Сафронов позвонил врачу и поехал в больницу. В машине художнику стало еще хуже, и на каталке его довезли до реанимации, после чего промыли желудок, поставили капельницу и сделали уколы.

Врачи сказали, что три-четыре дня, до выходных надо полежать. Сейчас ему надо каждый день делать уколы, брать анализы, правда, ему неудобно спать в больнице, испытывает слабость, чувствует себя не очень комфортно, — отметил сын художника.

Ранее стало известно, что Сафронов оказался в больнице из-за отравления. По словам живописца, сейчас он лежит под капельницей, ему колют антибиотики и специальную сыворотку.