Сын Невинного рассказал об эмоциях после ампутации ног у отца Сын Невинного рассказал, как его трясло перед встречей с отцом, лишившимся ног

Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press/Global Look Press

Вячеслав Невинный

Вторым страшным моментом в жизни советского и российского актера, заслуженного артиста РФ Вячеслава Невинного была первая встреча с отцом после ампутации ног, об этом он рассказал в интервью NEWS.ru. Надо было зайти в палату к народному артисту СССР Вячеславу Невинному, а сын не знал, как себя вести, что делать и что говорить. Невинный-младший признался, что его трясло, пока он стоял перед дверью.

Постучал, вошел. Он сразу: «Ну чего так долго-то? Во-первых, я уже сижу. Видите? А во–вторых, хочу вам показать. Смотрите». Начал культи перекладывать нога на ногу и говорит: «Я теперь так умею и вот так умею». Потом приподнялся на руках и сел боком и сказал: «Ну как, здорово? А теперь рассказывайте, как у вас дела». И так мгновенно снял все напряжение. Потому что по ту сторону двери он думал то же самое, что и мы, — поделился мужчина.

Ранее Вячеслав Невинный рассказал о первом страшном моменте в жизни отца. Тогда он упал в открытый люк на сцене с дикой высоты и получил множество переломов. Стоял вопрос о жизни и смерти, были переломы 12 ребер и разрыв легкого. Актера чудом вытащили с того света.

Вячеслав Невинный-младший также заявлял о самурайском подходе своего отца, народного артиста СССР Вячеслава Невинного, к искусству и семье. Этого правила он придерживался вне зависимости от того, что произошло, подчеркнул сын.