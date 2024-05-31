Сын Невинного рассказал, как впервые спасли его отца от смерти Сын Невинного: он упал в открытый люк на сцене с дикой высоты и весь переломался

Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press/Global Look Press

Вячеслав Невинный

Как сообщил в интервью NEWS.ru советский и российский актер, заслуженный артист РФ Вячеслав Невинный, в жизни его отца были страшные моменты. Например, когда народный артист СССР Вячеслав Невинный упал в открытый люк на сцене с дикой высоты и получил множество переломов.

Тогда стоял вопрос о жизни и смерти. Хирург в «Склифе» сотворил чудо и вытянул его с того света. За это, конечно, ему низкий поклон. Приходилось стоять рядом, держать за руку переломанного человека, который кричит рядом с тобой, хоть и на обезболивающих, но стонет, потому что это невыносимо. У него были переломы 12 ребер, разрыв легкого. Это были страшные моменты, — поделился актер.

Ранее Вячеслав Невинный-младший рассказал о самурайском подходе своего отца, народного артиста СССР Вячеслава Невинного, к искусству и семье. Этого правила он придерживался вне зависимости от того, что произошло, подчеркнул сын.

Борис Грачевский всегда отшучивался, когда речь заходила о его внебрачном сыне, заявляла директор кинофестиваля визуальных искусств Всероссийского детского центра «Орленок» и близкая подруга режиссера Лариса Преториус. По ее словам, звали этого ребенка Максим, а работал он во Всероссийском государственном университете кинематографии. Он всегда находился в пяти минутах ходьбы от студии «Ералаша», однако зайти и познакомиться с отцом никогда не решался.