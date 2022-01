Сын Куравлёва заявил о положительной динамике в состоянии актёра

Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

В США в возрасте 74 лет скончался музыкант и актёр Мит Лоуф, известный по трилогии рок-альбомов Bat Out Of Hell и хитам Bat Out Of Hell и I'd Do Anything for Love (But I Won't Do That). Об этом сообщается на официальной странице артиста в Facebook. Точная причина его смерти не называется.

С разбитым сердцем мы сообщаем о том, что несравненный Мит Лоуф ушёл от нас этой ночью. На протяжении последних 24 часов с ним оставались жена Дебора, дочери Перл и Аманда,...