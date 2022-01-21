Сын Куравлёва заявил о положительной динамике в состоянии актёра

Сын Леонида Куравлёва Василий сообщил, что наблюдается положительная динамика в состоянии артиста, но улучшения происходят небольшими темпами, сообщает РИА Новости. Ранее он заявил, что на этой неделе запланирован перевод актёра из реанимации.

Положительная динамика наблюдается, но небольшими темпами, — сказал сын артиста.

Ранее Василий Куравлёв сообщил, что врачи лечат 85-летнего Куравлева от пневмонии. Тесты на COVID-19 были отрицательными.

Куравлёв находится в четвёртой реанимации городской клинической больницы № 40 в Коммунарке. У него была диагностирована вирусная пневмония. Артист дышит при помощи кислородной маски. Также у него диагностировано тяжёлое поражение головного мозга, есть проблемы с речью и памятью.

Из-за нарушения функций глотания Куравлёву сделали экстренную операцию на желудке. Медики не давали никаких прогнозов, но состояние актёра вызывало у них большие опасения.

Ранее сотрудники дома престарелых «Идиллия» в Москве показали палату, где до госпитализации находился Леонид Куравлёв. По их словам, актёра по якобы его же желанию привезли в учреждение сын и дочь.