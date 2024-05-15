Сын Кононенко написал прощальное письмо после смерти отца Сын Кононенко заявил, что ему «бесконечно больно» из-за смерти отца

Фото: Ekaterina Zvirinina/wikipedia/Global Look Press

Максим Кононенко

Журналистка Маргарита Симоньян в Telegram-канале опубликовала текст письма сына журналиста Максима Кононенко Глеба, в котором тот признался, что ему «бесконечно больно». Молодой человек рассказал, как покойный отец прививал ему любовь к хорошему кино и музыке. Также Глеб Кононенко вспомнил о чувстве юмора родителя и его умении сделать смешным все «что угодно».

Он всегда шутил. В текстах, в жизни, даже перед врачами. Вот такая добрая, проникнутая любовью ирония ко всему вокруг, которая вроде и задевает слегка, но обижаться на нее совершенно не хочется. Он мог сделать смешным что угодно и кого угодно. А еще он был добрым. Очень добрым, — поделился воспоминаниями Глеб Кононенко.

Он также отметил, что с покойным отцом всегда было интересно говорить. Он умел рассуждать о кино, музыке, политике, программировании, литературе. И каждый раз, по словам сына, его взгляд удивлял.

Пап, спасибо тебе за все. За поддержку, за то, что учил, за то, что шутил и был готов подискутировать, пусть и неохотно, в любом вопросе. Без тебя я бы не стал тем, кем являюсь сейчас, — добавил Глеб Кононенко.

О смерти 53-летнего журналиста стало известно вчера. О причинах смерти не сообщалось. Телеканал RT принес соболезнования родным и близким Кононенко. В интернете он был известен как Мистер Паркер, под этим псевдонимом писал статьи на различных площадках. Дата и место прощания с журналистом неизвестны.

Максим Кононенко родился в Апатитах 13 марта 1971 года. Окончил Московский институт радиотехники, электроники и автоматики, учился в Литературном институте имени М. Горького. Он также был автором и участником множества интернет-проектов.