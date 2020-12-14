Сын Гафта рассказал, почему не появится на похоронах отца

https://static.news.ru/photo/848bfd7c-3e5e-11eb-b9be-fa163e074e61_660.jpg Валентин Гафт Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Сын Валентина Гафта Вадим Никитин глубоко переживает утрату отца, с которым стал поддерживать отношения лишь с недавнего времени. Внебрачный сын актёра живет в Бразилии, куда переехал вместе с матерью Еленой Никитиной.

Вадим никогда не общался с отцом и только усилиями жены Гафта Ольги Остроумовой произошло воссоединение родственников. Знакомство и общение с отцом произвело на режиссёра театра в Сан-Паулу такое сильное впечатление, что родившегося на свет в день рождения дедушки сына Вадим Никитин тоже назвал Валентином.

Похоронят Валентина Гафта на Троекуровском кладбище. Но приехать попрощаться со звёздным отцом внебрачный сын не сможет из-за ограничений по коронавирусу, рассказал Вадим Никитин в «Прямом эфире» на телеканале «Россия 1» .

Он не умер. Он просто ушёл в другой зал, где репетирует очередной спектакль или пишет стихи, — так выразил свои эмоции мужчина, который, как заметил ведущий Андрей Малахов, с возрастом становится всё больше похожим на своего знаменитого отца.

Валентин Гафт умер 12 декабря в возрасте 85 лет. Актёр долго и тяжело болел, поддерживала его в этот трудный период супруга — актриса Ольга Остроумова.

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