Сын Ефремова сменил столицу на деревню

Сын Михаила Ефремова Никита уехал из Москвы и переехал жить за город. Об этом он сообщил в Instagram, перечислив при этом массу плюсов деревенской жизни.

Актёр отметил, что плюсы переезда перечеркнули все минусы, которых он так боялся.

Из плюсов: воздух, деревья, тишина, чистый снег, камин, стал готовить, сон, спокойный ритм жизни. И ещё я всегда хотел больше гулять, быть на природе, — признался Никита Ефремов.

Актёр из знаменитой династии отметил, что переживал из-за времени, которое будет тратить на дорогу до работы, потеряет привычный ритм жизни и лишится всех благ городского жителя. Но возможность восстановиться после работы, «выпустить белку из колеса», просто отдохнуть оказалась именно тем, что ему с трудом давалось в городе.

А здесь магия начинается ещё на подъезде к дому: как только МКАД остаётся позади, вся суета куда-то испаряется сама собой, — поделился Ефремов.

Ранее сын Михаила Ефремова Никита расстался с телеведущей Марией Иваковой после трёх лет отношений. Телеведущая добавила, что они с актёром расстались «на хорошей ноте» и собираются дальше поддерживать друг друга и сохранять дружеские отношения.