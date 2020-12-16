Сын актрисы Поргиной рассказал о болезни матери

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Вдова актёра Николая Караченцова, актриса Людмила Поргина, действительно заболела, однако не коронавирусом, заявил сын звёздной пары Андрей.

По его словам, актриса заболела после посещения похорон друга семьи, который жил по соседству на даче.

Мы даже знаем примерно, кто её инфицировал. По всем признакам это был обычный грипп, а не коронавирус, — отметил Андрей Караченцов, слова которого приводит издание «Дни.ру».

Известно, что в настоящее время Поргина находится на лечении в Турции. Через три дня артистка планирует вернуться в Россию и сдать тест на антитела. Стоит отметить, что перед поездкой на море актриса также сдавала анализы — на тот момент результат был отрицательный.

Андрей Караченцов также заверил, что сейчас его мать чувствует себя хорошо. Актриса проводит много времени на воздухе, наслаждается вкусной едой и долгими прогулками.

Ранее NEWS.ru писал, что Людмила Поргина назвала заверение коллеги Наталии Дрожжиной о получении звания заслуженной артистки фикцией. Вдова Николая Караченцова отметила, что вместе с высокими словами актёрам вручают медаль и специальные документы.