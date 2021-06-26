«Сыграем свадьбу»: звезда фильма «Всё будет хорошо» вернулся к бывшей жене

Актёр Марк Горонок признался, что подумывает вернуться к бывшей жене Анне, с которой развёлся в конце мая 2021 года после пяти лет брака. О своих отношениях с экс-супругой, на которой он, возможно, женится снова, звезда фильмов «Ты у меня одна» и «Всё будет хорошо» рассказал в интервью NEWS.ru.

— Разве вы не расстались с Анной окончательно?

— С Анечкой мы были вместе почти семь лет. Как ни крути, мы за это время стали родными людьми. Ане трудно управляться по хозяйству самой, так как наша Лизонька (единственная дочь актёра. — NEWS.ru) всё-таки ещё маленькая, поэтому все обязанности по хозяйству я с себя не снимал. А самое главное, Лизонька не хочет без меня засыпать, потому львиную долю времени я провожу со своими девочками. И всё равно считаю Анечку частью своей семьи.

На прошлой неделе мы вместе с Аней посетили ресторан. Она сейчас расстроена, поэтому я решил её поддержать. Смотрел на неё и думал, как же она мне нравится, какая она у меня красивая. Только сейчас мы поняли, как дороги друг другу. Мы живём в Петербурге, это город маленький, нам сразу начали приходить сообщения от знакомых, что наш развод — фейк. Нет, друзья, это не фейк.

30 июня нам надо забирать из ЗАГСа свидетельство о разводе. Поэтому хочу сказать всем: мы развелись, но не расстались.

— Однако ваш развод сопровождался громкими скандалами, вы даже успели побывать на ток-шоу...

— Что же теперь поделаешь? В семье всякое бывает. Наверное, порой надо дойти до определённого этапа, чтобы вернуть всё назад. Сейчас поживём как в коммунальной квартире, и если получится наладить отношения, то вернёмся друг к другу. Я делаю сейчас всё, чтобы восстановить семью.

Как любовники мы всегда хотим друг друга. Это единственное, что нас всегда удерживало от окончательного расставания. Может, снова повстречаемся и всё наладится. А вдруг сыграем ещё одну свадьбу...

Анна и Марк Горонок, источник личный архив Марка Горонка

— С кем из своих женщин вы были по-настоящему счастливы?

— Я был счастлив с той женщиной, которая подарила мне долгожданного ребёнка, мою дочь Лизу. Но это понимание пришло, к сожалению, только сейчас, после наших страшных скандалов, которыми мы извели друг друга.

С первой супругой, Софией, охлаждение отношений началось из-за того, что она физически не могла родить ребёнка. Вторая жена, Вера, была сама малышкой, созданной для счастья. Этакая Мальвина с широко открытыми глазами. По профессии она ландшафтный дизайнер. Девчушка была младше меня на 15 лет, с тех пор я зарёкся брать в жёны молодых. Я и жениться-то на Вероньке не хотел, пытался до неё донести, что у нас большая разница в возрасте, но она хотела выйти замуж за артиста, мечтала ходить по красным дорожкам фестивалей с известным мужем.

Вере нужны были выходы в свет, постоянные тусовки, звёздные знакомства, а я человек спокойный, мне этого не нужно, за славой не гонюсь. Мне нужна семья и домашний уют.

Мои терпеливые мама и папа изначально понимали, что в этом браке будущего у меня не будет. Так и произошло.

Анна Горонок Личный архив Марка Горонка

Самый долгий мой союз продлился 12 лет, но за это время мы так и не дошли до ЗАГСа. Всё некогда было. Лилия была из семьи, близкой к творческому миру. Я воспитал её ребёнка, выпустил его в жизнь и стал ненужным... Когда я пришёл в их семью, Варваре было два года. Я всем говорил, что Варенька — моя дочь, таковой я её и считал. Для меня было большим ударом, когда мы расстались, я вложил в эти отношения душу. За эти годы меня несколько раз приглашали на работу в Москву, но я отказывался. Варенька на тот момент уже училась в школе, уезжать из Питера категорически не хотела, а для меня дети всегда в приоритете.

По поводу Анны у моей мамы и папы всегда были вопросы, мы же из разных социальных слоёв, но мои родители — Михаил Давидович и Галина Сергеевна — во внучке души не чают и благодарны Ане, что она подарила им Лизоньку. В этом временном перемирии настаиваю на том, чтобы Аня наладила отношения со свёкром и свекровью, независимо от того, будем мы дальше вместе или нет. Сейчас я нахожусь в отличной физической форме, появились интересные предложения по работе, вовсю снимаюсь.

Но самое главное, я ещё надеюсь подарить родителям внука.

Вместе с Аней это счастье случится или нет, я пока не могу сказать. Как судьбой написано, так и будет. Но, видит Бог, моим женщинам не за что на меня обижаться, каждая из них может подтвердить, что за все свои отношения я боролся до последнего.