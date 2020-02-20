Российский фонд культуры, одним из учредителей которого является Никита Михалков, получил субсидии от Министерства культуры. Организация станет модератором проектов, которые финансируются государством.
Согласно данным на едином портале бюджетной системы, фонд получил субсидии сразу на три года. В 2020 году ему будет перечислено суммарно 762,5 миллиона рублей, в 2021–2022 годах — по одному миллиарду. Таким образом, Минкультуры переведёт фонду 2,8 млрд рублей,
Ранее размер субсидий не превышал 214 млн рублей, в 2018 году фонд никак не финансировался. Согласно комментариям Минкультуры, Российский фонд культуры стал центром по экспертизам, оператором и модератором творческих проектов по аналогии с Фондом президентских грантов.
Как писал NEWS.ru, кассовые сборы российских фильмов в 2019 году опустились до 12,3 млрд рублей с 13,8 млрд по сравнению с 2019 годом. Доля отечественных картин составляет 22,1% от совокупных кассовых сборов всего кинопроката,
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