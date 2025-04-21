Связь с Пугачевой, ссора с Градским и алкоголизм: что погубило Криса Кельми

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Крис Кельми

Сегодня, 21 апреля, исполнилось бы 70 лет певцу и композитору Крису Кельми. Он известен как автор и исполнитель популярных в СССР песен «Замыкая круг», «Ночное рандеву» и многих других. Артист умер в 2019 году. Какую роль в жизни артиста сыграла певица Алла Пугачева, что могло быть причиной его ссор с композитором Александром Градским и о чем он мечтал в последние дни своей жизни — в материале NEWS.ru.

Какими композициями запомнился Кельми

Друг артиста художник Константин Мирошник напомнил NEWS.ru, что Кельми родился в Москве, его родители работали в столичном метрострое. Сначала Кельми звали Анатолием, а псевдоним Крис он взял у героя фильма «Солярис» режиссера Андрея Тарковского.

Ходили слухи, что якобы настоящая фамилия Кельми — Калинкин. Однако это не так. Фамилия Криса не менялась — у него были латвийские корни.

Мирошник напомнил, что Кельми по настоянию отца закончил МИИТ — Московский институт транспорта. Музыкальное образование пианиста он позже получил по собственной инициативе в Гнесинке.

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«В интернет-источниках сообщается, будто Кельми был певцом. Это не так. Он являлся композитором, сочинял прекрасную музыку. Создал два суперхита нашего времени — „Замыкая круг“ и „Ночное рандеву“. Обе простые, как Yesterday у группы Beatles. Но в этой простоте и заключается гениальность, на мой взгляд», — отметил Мирошник в беседе с NEWS.ru.

Фото: Evguenii Matveev/Russian Look/Global Look Press Крис Кельми

Как Кельми написал хит «Замыкая круг»

Он также вспомнил, что, по словам самого Кельми, «Замыкая круг» артист написал дома за один вечер на стихи поэтессы Маргариты Пушкиной, «просто родилась мелодия». По словам Мирошника, на хит «Ночное рандеву» Криса вдохновила прогулка.

«Вечером компанией шли в магазин за коньяком по улице Планерной. Там розы росли. Толик сам рассказывал, что в какой-то момент в его голове зазвучала музыка. Она очень подходила к прочитанным накануне стихам поэта Карена Кавалерьяна. Вернувшись домой, Кельми наиграл ее на клавишах. В итоге родилась музыка к песне, которую первыми оценили друзья, а затем и вся страна», — вспомнил художник.

Что связывало Кельми с Марком Захаровым

Кельми выступил сооснователем групп «Високосное лето» и «Автограф» вместе с гитаристом Александром Ситковецким. Коллективы исполняли мировые хиты Beatles и Rolling Stones.

«Автограф», по воспоминаниям современников, в 1970-х соперничал по популярности с «Машиной времени» Андрея Макаревича (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). «Также нельзя не вспомнить о сотрудничестве Кельми с театром „Ленком“. По предложению художественного руководителя театра Марка Захарова Толик собрал группу талантливых музыкантов для музыкального сопровождения спектаклей „Ленкома“. В частности, играли „Юнону и Авось“ и „Звезду и смерть Хоакина Мурьеты“. Так родилась группа „Рок-Ателье“», — вспомнил Мирошник.

Музыкант Анатолий Алешин уточнил в разговоре с NEWS.ru, что это были годы расцвета театра. «Я в 1970-х работал в группе „Аракс“ в „Ленкоме“. Когда мы решили уйти в филармонию, на смену нам пришел Кельми с группой „Рок-Ателье“. Так что они стали нашими последователями в сотрудничестве с Марком Захаровым… Крис был очень способным музыкантом и талантливым композитором. И посвящал всего себя музыке», — полагает Алешин.

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press Крис Кельми

Была ли Пугачева влюблена в Кельми

Мирошник вспомнил, что в 1987-м Алла Пугачева пригласила Кельми с собой на гастроли. Художник не исключает, что Крис мог понравиться певице не только как автор ярких композиций, но и как симпатичный мужчина. По его воспоминаниям, чтобы получить Кельми в гастрольную команду, народная артистка СССР даже пошла на подлог.

«Вокал песни „Ночное рандеву“ был записан вокалистом „Рок-Ателье“ Вадимом Усановым. Песня звучала со всех углов, была невероятно популярной в СССР. Пугачева пригласила исполнителя с собой на гастроли. Он ждал, готовился… И не знал, что Алла Борисовна уже поехала на гастроли, а с нею поехал Кельми. И выступал он под фонограмму Вадима. Как говорил мне позже Толик, это была идея именно Аллы Борисовны. А попробуй не послушай ее в то время, мигом вылетишь с эстрады. Она царствовала!» — напомнил художник.

По словам Мирошника, Усанов, узнав детали, был очень обижен. Из-за этого он перестал общаться с Кельми. «Связывала ли Кельми и Пугачеву любовная связь, понятия не имею, как говорится, свечку не держал. Но описанный факт — как Пугачева вывела Кельми на сцену под чужую „фанеру“ — имел место быть», — сообщил собеседник.

«Стоило выпить, как становился совсем другим»

Ходили слухи, что Кельми якобы поссорился с покровительствовавшей ему Пугачевой. По словам Мирошника, его коллега Александр Градский недолюбливал Криса.

Фото: Роман Денисов /ИТАР-ТАСС/ Лариса Долина, Крис Кельми, Андрей Макаревич, Алексей Макаревич и Александр Градский

«Толик был милейшим человеком. Интеллигентный, приятный. Это когда трезвый. А стоило выпить, как становился совсем другим. Мог быть грубым, неприятным, резким… Я не в курсе подробностей причин его ссор с уважаемыми коллегами. Но убежден, что виной всему его алкогольные пристрастия», — полагает Мирошник.

«Не свалил бы из России, как Пугачева»

Кельми был женат один раз. Его избранницей стала экономист по имени Людмила. У пары родился сын Кристиан. Он сейчас ведет непубличный образ жизни и работает в банковской сфере. «Хоть у Толика были толпы поклонниц, донжуаном он не был. В отличие от десятков коллег по сцене, которые на гастролях позволяли себе любовные приключения, его все эти лав-стори не интересовали. Гораздо больше ему нравилось выпивать. Градусные напитки его и погубили», — считает Мирошник.

Алешин добавил, что последние 20 лет жизни Кельми он «ни разу не видел его трезвым». По его словам, Крис был или пьяным, или очень пьяным. «Из-за этой страсти, собственно говоря, и пострадал. Это не „плохая привычка“, а болезнь. Не будь ее, сейчас бы вместе отмечали его дату», — полагает Алешин.

Кельми лишали водительских прав за езду в состоянии алкогольного опьянения. В телешоу, посвященном еще одному фавориту Пугачевой Сергею Челобанову, он пытался подарить герою свои зубные протезы.

«Стал человеком-мемом. Как Паша-Техник», — считает Мирошник.

Фото: Андрей Стенин/РИА Новости Певец и композитор Крис Кельми (в центре), арестованный на пять суток после задержания за рулем в состоянии алкогольного опьянения

В 2017-м при содействии телеведущих Андрея Малахова и Даны Борисовой несколько месяцев Кельми проходил лечение в Таиланде, где его выводили из очередного запоя. Осенью 2018-го друг Кельми, артист Евгений Осин умер от последствий алкогольной зависимости. После его кончины Крис, по словам друзей, обещал бросить пить. Однако этого не произошло, вспоминает Мирошник.

По словам собеседника, многие советские артисты спивались в отсутствие работы в 1990-х, в этот список попал и Кельми. «Семья не смогла его спасти. Он уже стал просто алкашом. Надо было чуть ли не прицеплять к батарее, чтобы не „употребил“ снова. А сам остановиться не мог... Но он был хорошим человеком, Россию любил. Будь жив, сто процентов поехал бы выступать на фронт, бойцов ВС РФ поддерживал бы. Он не Пугачева, за границу бы не свалил», — высказал мнение Мирошник.

Последние мечты Кельми до смерти

Художник вспомнил, как в конце 2018-го они с коллегой в последний раз навещали Кельми, который жил один в загородном доме, поскольку жена с сыном съехали, устав бороться с его зависимостями.

«Мы с общим приятелем приехали к нему. В доме было ужасно грязно, всюду пустые бутылки. Толик нас встретил уже подвыпившим, чуть-чуть нервным. Мы поздравили его с наступающим Новым годом. Немного посидели. Кельми говорил, что планирует подготовить новую концертную программу и представить ее зрителю. Но какая программа, он уже лыка не вязал», — вспомнил Мирошник.

Артист скончался в этом же доме в новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января 2019 года. Ему было 63 года. Публичных прощаний не было, его прах был развеян над Атлантикой согласно завещанию.

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