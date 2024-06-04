Связь с Фриске, отсутствие ролей, Израиль: как живет Виктор Вержбицкий

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Виктор Вержбицкий

Народный артист России Виктор Вержбицкий, известный по съемкам в фильме «Ночной Дозор», в последние годы перестал сниматься в кино. Что известно о жизни актера, какие последние новости выходили о нем?

Чем известен Виктор Вержбицкий

Виктор Вержбицкий родился 21 сентября 1959 года в Ташкенте, окончил театрально-художественный институт им. А. Островского. Артист дебютировал в кино в 1991 году в фильме «Камми», который был популярен в Узбекистане. Известность ему принесла картина режиссера Тимура Бекмамбетова «Пешаварский вальс», после выхода которой он начал получать приглашения на съемки в российском кино.

В 1997 году актер переехал в Москву, где стал выступать на сцене театра Et Сetera. Позднее он снялся в сериалах «Бедная Настя», «Одна ночь любви», «Дневной Дозор», «Ночной Дозор».

«Переезд в 1997 году был тяжелым. Мне было 37 лет — уже взрослый мужчина. В Ташкенте играл по две премьеры в год, в афише было восемь главных ролей, и вот приехал на пустое место. Вообще в Москву меня звали ещё с третьего курса театрального института. Но тогда уехать не позволяли семейные обстоятельства», — сказал актер изданию «Север столицы».

Что известно о личной жизни Вержбицкого

Актер не раскрывает имен своих жен. Известно, что первая супруга артиста вместе с сыном живет в Израиле. Наследник артиста прошел службу в местной армии. По словам Вержбицкого, его сын не бывает в России, однако он сам летает к нему.

«Чаще я приезжаю к сыну, стараюсь поддерживать с ним связь. За моими премьерами он, конечно, следит. Там тоже смотрят все наши фильмы», — рассказал Вержбицкий.

Сейчас артист живет в браке с бывшей актрисой. На настоящий момент супруга Виктора Вержбицкого занимается личным бизнесом.

«Она уже давно работает в другой сфере и у нее свое дело. Но вообще, в целом, я с ней советуюсь, просто она уже довольно далека от профессии. Зато если речь заходит о гонорарах, жена — лучший советчик», — признался актер.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Виктор Вержбицкий

Что Вержбицкий говорил о романах с актрисами

Виктору Вержбицкому приписывали романы со многими коллегами по съемочной площадке, однако актер никогда не подтверждал их.

«Как вы понимаете, любой роман — секрет. Безусловно, я увлекаюсь в работе своими партнершами. Очень искренние и эмоциональные воспоминания остались от работы с Аленой Хмельницкой в фильме „Остановка по требованию“, с Аленой Бондарчук в „Бедной Насте“, с Жанной Фриске в „Дозоре“», — рассказал артист.

Чем сейчас занимается Вержбицкий

Виктор Вержбицкий последний раз появился на экране в 2022 году в лентах «Ампир V» и «Позывной Барон».

В 2024 году ожидается выход фильма «Черный замок Ольшанский», где артист сыграл одну из второстепенных ролей. Съемками картины на протяжении нескольких лет занималась киностудия «Беларусьфильм».

На настоящий момент Виктор Вержбицкий не задействован в кинопроектах и театральных постановках. Артист проводит творческие встречи в разных городах России и иногда принимает участие в небольших проектах Театра наций.

«Сейчас играю в Театре наций на вольных хлебах. Там просто актеры собираются на проект, как в кино», — сообщил он.

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