«Сваты», майор Волков, молодая жена: как сейчас живет актер Михаил Трухин

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Михаил Трухин

Заслуженный артист России Михаил Трухин в последнее время пропал из поля зрения средств массовой информации и поклонников. Чем он занимается сейчас, в каких проектах задействован?

Чем известен Трухин

Михаил Трухин родился 28 октября 1971 года в Петрозаводске.

В кино он дебютировал в 1991 году в эпизодах фильмов «Циники», «Жертва для императора» и «Афганский излом».

Позже он снялся в проектах «Улицы разбитых фонарей» (14 частей), «Убойная сила», «Дети Арбата», «Большая прогулка», «Гибель Империи», «Ленинград», «На игре», «Исчезнувшие», «Чужие крылья», «Лютый», «В спорте только девушки», «Измены», «Ивановы-Ивановы», «Революция», «Погнали», «Сваты-7», «Алиса не может ждать» и других. Всего в фильмографии Трухина более 70 работ.

Что известно о личной жизни Трухина

Первой супругой Михаила Трухина была Любовь Ельцева, с которой он учился на параллельном курсе. В браке родились двое детей — сын Егор и дочь Дарья. Они оба пошли по стопам отца и стали артистами. Так, Егор сыграл главную роль в сериале «90-е: Весело и громко».

«И Егор, и Дарья все детство провели там же, где и я, — в Театре юношеского творчества, ТЮТе. Оттуда вышло огромное количество не бессмысленных в этой профессии людей», — рассказывал актер.

Вторая жена Трухина, актриса Анна Нестерцова, младше его на 14 лет. Она подарила ему дочь Софью в 2008 году.

«Она ушла из актерской профессии, поняла, что ей это не жизненно необходимо. Аня абсолютно лишена актерских амбиций. Она ивентор и в своем деле очень преуспела. Из детского дня рождения может создать целый спектакль. Совсем недавно организовала необыкновенный праздник сыну Кости Хабенского. И для Сони, в частности, делает это каждый год», — делился артист.

Почему Трухин ушел из «Улиц разбитых фонарей»

В 2014 году после съемок в 14-м сезоне «Улиц разбитых фонарей» Михаил Трухин ушел из сериала. Он признавался, что давно собирался покинуть проект, но его удерживала приятная компания на съемочной площадке.

К 2014 году новые продюсеры постепенно уволили всю «старую» съемочную группу, работавшую над сериалом с первых дней, и Трухин тоже решил уйти. Оставшиеся два сезона «Улиц разбитых фонарей» вышли без майора Волкова.

Трухин также рассказывал, что в какой-то момент он устал от своего персонажа в сериале. Взлет актера сменился периодом невостребованности, он начал злоупотреблять алкоголем.

«Казалось, никому не нужен, я был как „сбитый летчик“. До такой степени, чтоб пить вместо работы, не доходило, но короткий период, когда выпивал, был. Это связано с добровольным уходом из „Улиц разбитых фонарей“. Мне надоела эта история чисто по-человечески, я стал чувствовать себя каким-то очень дорогим доктором, сидящим за столом и допрашивающим пациентов. А потом наступил кризис опять, работы не было, и я страшно испугался», — делился он.

Чем сейчас занимается Трухин

Михаил Трухин продолжает творческую деятельность. Он задействован в спектаклях «Мастер и Маргарита» и «Враки, или Завещание барона Мюнхгаузена».

В 2023 году он снялся в проектах «Библиотекарь», «Котострофа» и «Ивановы-Ивановы. Новогодние каникулы». В ближайшее время также ожидается выход фильма «Огниво» и сериала «Макрон» с его участием.

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