Супруга Андреева рассказала о последних днях его жизни

https://static.news.ru/photo/77e9a552-ea5c-11ea-b95d-fa163e074e61_660.jpg Наталья Селезнёва и Владимир Андреев Фото: Anton Belitsky/Russian Look/Global Look Press

Актриса Наталья Селезнёва, жена скончавшегося 29 августа народного артиста СССР Владимира Андреева, рассказала о последних днях жизни актёра. По её словам, из-за ишемической болезни сердца он чувствовал себя неважно.

Она пояснила, что Андреев ушёл из жизни на даче, когда актриса уехала в Москву из-за лопнувшего в квартире шланга стиральной машины.

Знаете, я чувствовала, что что-то случится. Он лежал, тяжело дышал, врачи приходили. Я думала, всё быстро сделаю и вернусь, но... Позвонила женщина, которая живёт у нас на даче уже 14 лет, и сообщила, что Володи больше нет, — рассказала Селезнёва в интервью MK.RU.

Андреев с 1990 года работал в Театре имени Ермоловой, где занимал должность художественного руководителя. Кроме того, он преподавал в ГИТИСе.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Мосгордума рассматривает вопрос об увековечивании памяти Владимира Андреева. Легенды советского театра и кино не стало 29 августа, он умер через день после того, как отпраздновал своё 90-летие. Врачи диагностировали у него микроинсульт. Депутаты считают, что Андреев внёс неоценимый вклад в культуру не только столицы, но и всей страны.