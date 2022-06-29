«Сумасшествие»: Джонсон о съемках в фильме «Пятьдесят оттенков серого» Джонсон о съемках в фильме «Пятьдесят оттенков серого»: «Сумасшествие»

Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Дакота Джонсон

Актриса Дакота Джонсон в интервью для Vanity Fair поделилась подробностями съемочного процесса фильма «Пятьдесят оттенков серого», в котором играла главную роль, после чего обрела большую популярность. Она рассказала, что съемки проходили сложно, но не постельные сцены смутили артистку. Весь процесс курировала писательница Э. Л. Джеймс, которая и придумала всю эту историю. Джонсон назвала весь съемочный процесс «сумасшествием».

Джонсон отметила, что автор была недовольна многими идеями сценаристов и следила, чтобы все делалось по книге. Из-за этого актриса снялась немного не в том фильме, сценарий которого видела изначально.

Хотя я подписалась на совершенно другую версию картины, нежели то, что мы в итоге сняли, — поделилась звезда.

Также она подчеркнула, что писательница была так взбешена, что даже выбросила сценарий, актрисе было страшновато работать в такой атмосфере. При этом звезда отметила, что очень гордится конечным результатом их работы.

Джеймс была так взбешена, что выбросила сценарий. Так что это было довольно страшно. Это превратилось в какое-то сумасшествие... Было много всяких разногласий. Я никогда не могла говорить об этом правдиво, потому что хотелось правильно продвигать фильм, но я горжусь тем, что мы сделали в конечном итоге. Все получилось так, как должно, но это было сложно, — добавила она.

Ранее стало известно, что актрису Дакоту Джонсон утвердили на главную роль в экранизации романа Джейн Остин «Доводы рассудка», проектом будет заниматься Netflix. Дата премьеры пока неизвестна.