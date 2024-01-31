«Судьба человека», молодая жена, театр: как живет актер Владимир Симонов

Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Владимир Симонов

Народный артист России Владимир Симонов активно снимается в кино и играет в театре. В каких проектах он задействован сейчас, что известно про его личную жизнь?

Чем известен Симонов

Владимир Симонов родился 7 июня 1957 года в Октябрьске.

В 1974–1976 годах учился на отделении режиссуры народного театра Куйбышевского государственного института культуры (сейчас — Самарский государственный институт культуры).

В 1976 году поступил в Москве на актерский факультет Театрального училища им. Б. В. Щукина (сейчас — Театральный институт им. Бориса Щукина при Государственном академическом театре им. Евгения Вахтангова). Окончил его в 1980 году.

В кино Симонов дебютировал в 1981 году в фильме «Сашка». Также актер снимался в проектах «Одиноким предоставляется общежитие», «Ромео и Джульетта», «Золотая цепь», «Криминальный талант», «Посвященный», «Прорва», «Свадьба», «Афера», «Московские окна», «Пан или пропал», «Виола Тараканова», «Дети Арбата», «Мошенники», «Бухта страха», «Репетитор», «Отряд», «День независимости», «Достоевский», «Дядя Ваня», «20 лет без любви», «Жизнь и судьба», «Куприн. Яма», «Духless 2», «Чернобыль», «Грозный», «Спасение» и других.

Всего в фильмографии Симонова более 135 работ.

Что известно о личной жизни Симонова

Первой женой Владимира Симонова была внучка режиссера Рубена Симонова Ольга.

«Я не хотел, чтобы возникали слухи, будто я получаю роли только из-за того, что женат на Ольге. Поэтому перешел из театра Вахтангова в МХТ. Я был очень самолюбив и горд», — вспоминал актер.

В браке родилась дочь Ася, но спустя время пара рассталась.

Следующей супругой Симонова стала актриса Екатерина Беликова, которая подарила ему сына Василия. Он тоже выбрал актерскую профессию.

Артист прожил с Беликовой 10 лет, однако влюбился в коллегу.

«Надежда пришла писать курсовую работу. Мне было уже 44 года, а она училась на втором курсе. Лет двадцать ей было, не больше. Был страх и беспокойство за сына Василия. Я понимал, что не смогу его видеть круглые сутки, но любовь была сильнее», — признавался он.

Актер ушел от жены, Надежда родила ему сына Владимира, но спустя время Симонов понял, что у них с новой супругой не совпадают взгляды на жизнь.

После развода у него завязался роман с коллегой по фильму «Под прицелом любви» актрисой Яной Соболевской, которая младше него на 23 года. Влюбленные долго скрывали отношения, но после рождения дочери рассказали про свою связь. Они женаты и по сей день живут вместе.

«Ее зовут Яна. В кино она играла мою дочь, и тогда мы, как ни странно, познакомились. Она — актриса моего же театра Вахтангова», — поделился Симонов в программе «Судьба человека».

Чем Симонов занимается сейчас

Владимир Симонов продолжает творческую деятельность. Сейчас он задействован в постановках «Борис Годунов», «Лица», «Улыбнись нам, Господи», «Ветер шумит в тополях», «Ромул Великий», «Дядя Ваня» и «Минетти».

В 2023 году артист снялся в проектах «АльфаРомео» и «Клипот». В ближайшее время также должны выйти сериалы «Куколка» и «ФГУП ЛУЧ» с его участием.

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