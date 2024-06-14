Суд в Москве оштрафовал уехавшего из России юмориста Слепакова Суд оштрафовал Семена Слепакова за нарушение правил деятельности иноагента

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Семен Слепаков

Таганский суд Москвы обязал выплатить артиста Семена Слепакова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) 30 тысяч рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда. Юморист признан виновным в нарушении правил деятельности иноагента. Решение принято в отсутствии обвиняемого, так как он уехал из России и на сегодняшний день проживает за границей.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что Слепаков ликвидировал свое ИП и оборвал последние связи с Россией. По информации канала, через ИП комик получал деньги по рекламе и другим контрактам.

В начале октября прошлого года Слепаков продал элитную квартиру в Москве. Недвижимость площадью 217 квадратных метров предлагалась за 295 млн рублей.

В конце мая стало известно, что Слепаков подал кассационную жалобу из-за отказа снять с него статус иностранного агента. Дата судебного заседания еще не назначена.

Президент Московского международного кинофестиваля Никита Михалков признался, что ему жалко талантливых людей, уехавших из России. К этой категории он отнес и Слепакова. По словам кинодеятеля, музыкант был востребован в России. Режиссер добавил, что важно не то, что человек покинул страну, а то, как он продолжает реагировать на происходящее, находясь за границей.