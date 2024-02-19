Суд с энергетиками, помощь Трампу, здоровье: как живет Владимир Винокур

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Владимир Винокур

Юморист Владимир Винокур недавно побывал в гостях у телеведущего Бориса Корчевникова в программе «Жизнь и судьба». О чем рассказал народный артист РСФСР, как он сейчас живет, где выступает, когда виделся с экс-президентом США Дональдом Трампом?

Как Винокур помог Трампу стать президентом США

В передаче Корчевникова на телеканале «Россия 1» Винокур был в начале февраля. В ходе программы артист рассказал, как «поспособствовал» победе Трампа на президентских выборах в США в 2016 году.

Как известно, последний визит бывшего американского лидера в Россию состоялся в 2013 году. Тогда Трамп в московском концертном зале «Крокус Сити» провел конкурс «Мисс Вселенная», где Винокур выступил в роли ведущего. По словам артиста, 45-й президент США, который в то время был просто богатым бизнесменом, оценил его чувство юмора и хорошо провел время.

«Он так смеялся. Он смешливый оказался», — рассказал Винокур.

После конкурса Трамп сам выразил желание сделать фотографию с Винокуром, чтобы увековечить свое пребывание в России и сохранить память об удачно прошедшем мероприятии.

«И в финале сказал: „С этим клоуном я сфотографируюсь“ (со мной). Сфотографировался — и стал президентом. Представляешь, Боря, как он меня сейчас ищет!» — иронично вспомнил народный артист.

О каких проблемах со здоровьем рассказал Винокур

Как объяснил в программе Корчевникова Винокур, когда человек вступает в определенный возраст, то здоровье и хорошее самочувствие становятся главными подарками и сюрпризами. По словам юмориста, болеть он не любит, даже если это случается. Но и тогда старается не подавать виду, что с ним что-то не так.

Винокур рассказал, что у него были проблемы с ногой, однако он продолжал работать, несмотря на дискомфорт.

«У меня случился казус, небольшая история с ногой была. Врачи знают, что это такое: ахилл (ахиллово сухожилие. — NEWS.ru) повредил. Но я продолжал работать. Палочку отставил и выходил на сцену. Зритель, приходя на концерт, не должен знать, что происходит у артиста. Он пришел улыбнуться, повеселиться и не должен знать, что происходит за кулисами. И я всю жизнь придерживаюсь этой философии: что это мое дело — сделать так, чтобы зритель не заметил, что есть какие-то неудобства, болячки», — рассказал Винокур.

Что известно о суде Винокура с энергетической компанией

В начале декабря Telegram-канал SHOT сообщил, что Винокур начал судебные разбирательства с Московской объединенной энергетической компанией. Уточнялось, что организация пытается отсудить у культурного фонда артиста полмиллиона рублей долгов.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Владимир Винокур

«Московская объединенная энергетическая компания подала в суд на фонд Владимира Винокура из-за неуплаты по счетам за отопление в период с 2020 по 2023 год. Общий долг — 501 тыс. рублей, в него входят сама неустойка и госпошлина. Иск, поданный энергетиками, суд постановил удовлетворить еще в октябре прошлого года. Но юристы фонда прямо под Новый год подали апелляцию», — сообщалось 3 января.

Известно, что фонд Винокура в поддержку культуры и искусства открыт около 13 лет назад. Главная деятельность — это организация развлечений, производство фильмов и телепрограмм.

Чем сейчас занимается Винокур

Владимир Винокур продолжает давать концерты. В ближайшее время он выступит в Волгограде, Саратове, Москве, Наро-Фоминске, Тольятти, Самаре, Туле и других российских городах.

В августе 2023 года Винокур получил из рук президента России Владимира Путина орден «За заслуги перед Отечеством» I степени. Во время мероприятия он показал пародию на американского лидера Джо Байдена, вспомнив юмористические видеоролики, на которых политик пожимает руку невидимому собеседнику.

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