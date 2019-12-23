https://static.news.ru/photo/0a3899c8-255e-11ea-bf3b-fa163e074e61_660.jpg Фото: most.life

Во время строительства моста через Керченский пролив было обнаружено около одного миллиона артефактов.

При подготовке территории для возведения переправы и подходов к ней площадь раскопок превысила 56 гектаров, сообщает РИА Новости со ссылкой на инфоцентр «Крымский мост».

Количество находок достигло одного миллиона. Сто тысяч из них представляют научную ценность и поэтапно передаются музеям на двух берегах — в Тамани и Керчи, — говорится в сообщении.

Среди обнаруженных артефактов — голова скульптуры древнегреческого божества предположительно V века до нашей эры и скелет древнего кита, пролежавший в геологических слоях 10 млн лет.

Также удалось сохранить античную усадьбу, которая, предположительно, принадлежала представителю династии царей Боспора. Она была найдена при подготовке территории к строительству железнодорожных подходов к мосту со стороны Керчи. Участок трассы перенесли, что позволило оставить объект нетронутым.

Как писал NEWS.ru, изображение строителя высотой около 20 м появилось на одной из опор моста через Керченский пролив. Оно посвящено всем причастным к возведению переправы.