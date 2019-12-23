Во время строительства моста через Керченский пролив было обнаружено около одного миллиона артефактов.
При подготовке территории для возведения переправы и подходов к ней площадь раскопок превысила 56 гектаров,
Количество находок достигло одного миллиона. Сто тысяч из них представляют научную ценность и поэтапно передаются музеям на двух берегах — в Тамани и Керчи, — говорится в сообщении.
Среди обнаруженных артефактов — голова скульптуры древнегреческого божества предположительно V века до нашей эры и скелет древнего кита, пролежавший в геологических слоях 10 млн лет.
Также удалось сохранить античную усадьбу, которая, предположительно, принадлежала представителю династии царей Боспора. Она была найдена при подготовке территории к строительству железнодорожных подходов к мосту со стороны Керчи. Участок трассы перенесли, что позволило оставить объект нетронутым.
Как писал NEWS.ru, изображение строителя высотой около 20 м появилось на одной из опор моста через Керченский пролив. Оно посвящено всем причастным к возведению переправы.
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