«Страсти по Матфею» митрополита Илариона исполнят звёзды оперы

https://static.news.ru/photo/1869e69c-a437-11eb-895b-96000091f725_660.jpg Митрополит Иларион Фото: hilarion.ru

Во МХАТ имени Горького поставят сценическую версию «Страстей по Матфею» — монументального произведения митрополита Илариона (Алфеева) для солистов, хора и оркестра. Партию сопрано доверили знаменитой российской оперной певице Хибле Герзмава (сопрано). «Страсти по Матфею» — самый известный труд священнослужителя — не только церковного иерарха, но и композитора, говорится в пресс-релизе, попавшем в распоряжение NEWS.ru.

Фрагменты Евангелия чередуются в нём с речитативами, хорами и ариями, построенными на богослужебных текстах. Во время представления музыку дополнит визуальное измерение: свет, видеоинсталляции и проекции шедевров мирового изобразительного искусства на евангельские сюжеты.

Текст прочтёт митрополит Иларион в сопровождении Московского синодального хора и Государственного камерного оркестра «Виртуозы Москвы». В концерте примут участие также солистка Большого театра Агунда Кулаева (меццо-сопрано), Дмитрий Корчак (тенор) и известный по работе в Сретенском хоре Михаил Турчак (бас).

Ранее сообщалось, что опера «Садко» Большого театра стала лауреатом премии «Золотая маска» в четырёх номинациях. Жюри признали её лучшим спектаклем, отметили режиссёрскую работу Дмитрия Чернякова и актёрский состав в лице Екатерины Семенчук и Нажмиддина Мавлянова.