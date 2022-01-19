«Страшно хоронить детей»: родители Зеленского прослезились у гроба сына

Родители телеведущего Михаила Зеленского — мать Ирина Ивановна и отец Владимир Михайлович — не смогли сдержать слёз, стоя у гроба сына. Коллеги журналиста отметили, что «самое страшное — хоронить своих детей», сообщил корреспондент NEWS.ru, находящийся на церемонии прощания с Зеленским в зале «Троекурово».

Коллеги и поклонники Михаила Зеленского, которые пришли проститься с телеведущим, стали свидетелями трогательной сцены по окончании гражданской панихиды. Дочери Зеленского Софья и Полина подошли к бабушке, женщина обняла детей, и все они заплакали. Прослезился и стоявший рядом отец журналиста.

Самое страшное — это хоронить своих детей, — выразили соболезнования коллеги Зеленского его родителям.

Ранее друзья покойного рассказали, как тепло Михаил Зеленский относился к своим дочерям от брака с фигуристкой Еленой Грушиной. Он ласково называл их «малявками».

Как сообщал NEWS.ru, ведущий онлайн-трансляцию церемонии прощания и похорон Зеленского, мать журналиста почувствовала недомогание в самом начале гражданской панихиды.

Зеленский скончался 11 января во время отдыха в Доминиканской Республике на 47-м году жизни. Причиной смерти журналиста стал сердечный приступ, являвшийся следствием хронических проблем с сердечно-сосудистой системой. Несмотря на быстрое прибытие в медпункт после ухудшения самочувствия, медикам не удалось спасти Михаила, рассказала вдова Мила Рубинчик.