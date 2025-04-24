Странности вдовы, тайны убийства, срок виновному: все о деле Игоря Талькова

Фото: Yurii Zheludev/Global Look Press

Игорь Тальков

Суд принял решение о признании Валерия Шляфмана виновным в убийстве певца Игоря Талькова. Близкие и поклонники артиста ждали этого больше 30 лет. Трагедия произошла 6 октября 1991 года. Официально сообщалось, что все случилось из-за разборок по очерёдности выступления на концерте. Но покойная мать артиста считала, что это не так. Её близкая подруга объяснила NEWS.ru, почему даже сейчас считает дело «проигранным».

С чего начиналось дело Талькова

Убийство знаменитого музыканта стало не только невосполнимой утратой для отечественной культуры, драмой для семьи — была разрушена жизнь ещё одного талантливого человека. Тотально пострадала репутация и карьера певицы Азизы, которую сразу же начали обвинять в том, что она стала причиной непоправимой ситуации.

Для того чтобы разобраться, как именно было совершено преступление и кто должен понести наказание, потребовались долгие годы. В 1990-е разбирательство перешло в разряд «висяков» и было возобновлено спустя более, чем 30 лет после его гибели. Картина постепенно стала проясняться.

Валерий Шляфман пришел в коллектив Талькова всего за два месяца до трагедии и исполнял функции директора.

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Подруга матери певца — Ольги Тальковой, умершей в 2007 году, — Ирина Красильникова занималась своим частным расследование его гибели. Она рассказала NEWS. ru, что самый первый следователь Валерий Зубарев еще в 1992 году собрал пресс-конференцию и назвал имя убийцы — Шляфман. Но экс-директор к тому времени уже сбежал в Израиль и живет там по настоящее время под фамилией Высоцкий. По словам Ирины, Зубарев полагал, что убийство носило заказной характер.

Почему мать Талькова называла его убийство «казнью за политику»

Детектив, взявшийся в 1991-м за дело по горячим следам, утверждал: пуля была не случайная, в тело Талькова вошла сверху вниз, из этого положения мог стрелять только Шляфман.

Фото: Viktor Chernov/Global Look Press Ольга Талькова, мать Игоря Талькова

По рассказам близких Ольги Тальковой, та была убеждена в политическом характере убийства сына. Повторяла, что «Игорешу казнили за политику», что он готовил крупную сценическую программу под названием «До и после путча». Говорила, что в этой программе Игорь собирался публично назвать политиков и бизнесменов, которые предали Россию, продались США. Среди этих имен были, например, ныне признанные иноагентами олигарх Михаил Ходорковский (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), бывший министр иностранных дел РФ Андрей Козырев (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и Анатолий Чубайс.

В дневниковых записях, опубликованных в книге «Монолог», Тальков называл «предателем» последнего президента СССР Михаила Горбачева, а первого президента России Бориса Ельцина — «мерзавцем» и считал, что оба ведут Россию к краху.

Кого суд назвал убийцей Талькова

23 апреля Петроградский районный суд вынес финальное решение по делу об убийстве Талькова. Виновным признан Валерий Шляфман. Он заочно приговорен к 13 годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

Красильникова, присутствовавшая на судебных заседаниях, пояснила NEWS.ru, почему не считает этот приговор справедливым. По ее словам, из 16 проведенных судебных заседаний по возобновленному делу об убийстве вдова Талькова Татьяна посетила лишь одно, где выступила в качестве потерпевший. Ее адвокат Нина Аверина, утверждает Красильникова, также отсутствовала, причем даже в те дни, когда допрашивали важнейших свидетелей.

«Например, в суде выступала администратор концертного зала „Юбилейный“ Татьяна Меньшикова. Она была за кулисами концертного зала в момент стрельбы в Талькова. В суде под присягой сообщила, что скорая помощь ехала на вызов более часа. 45 минут этого времени артист был без сознания, но живым. Также, сообщила Меньшикова, какие-то люди из зрительного зала, назвавшиеся врачами, сделали Талькову массаж сердца, после чего он перестал дышать и умер. Вскоре после своего выступления в суде — совсем недавно — Меньшикова умерла. По моей информации, у нее была онкология», — рассказала Красильникова.

Фото: Evguenii Matveev/Global Look Press Игорь Тальков

По её словам, из-за отсутствия на заседаниях адвоката вдовы Талькова или ее самой некому было подать ходатайства, например, о проведении очной ставки между певицей Азизой и работавшей в коллективе танцовщицей Еленой Кондауровой, которая называла себя «последней любовью Талькова».

«А очная ставка была нужна. Потому что показания этих двух женщин очень сильно расходились. Я подозреваю, что недоговаривают обе. Вдова, я считаю, проиграла суд в моральном плане точно. Потому что не приходила. Да, Шляфман признан виновным. При этом звучит, что он якобы хотел убить охранника Азизы, но случайно попал в Талькова… Ведь сама же вдова настаивала на преднамеренности убийства! Почему тогда не участвовала в судах, не добивалась правды, а вместе с адвокатом устранились?! Не приехали даже на прения сторон, присутствие на которых считается обязательным», — недоумевает Красильникова.

Суды длились более полугода, но ни вдова Татьяна, ни брат Игоря Володя, по словам женщины, ни разу не приезжали.

Можно ли считать, что в деле Талькова поставлена точка

На просьбу журналиста NEWS.ru о комментарии вдова Игоря Талькова не откликнулась, сбрасывала звонки, не отвечала и её адвокат.

Сын Талькова Игорь-младший на предложение поговорить попросил прислать ему «немного денежек», поскольку, по его словам, «утопил айфон».

Бывший администратор Талькова Андрей Блинов также отказался беседовать на тему приговора.

Своими воспоминаниями с NEWS.ru поделился адвокат, экс-начальник криминальной милиции Москвы Евгений Харламов.

«Я много раз общался с теми, кто находился в концертном зале и за кулисами в момент убийства, и с теми, кто дружил с Тальковым. Все говорят, что это какое-то глупое стечение обстоятельств. Что-то случилось внезапное, хаотичное… Это мое предположение, конечно же, не утверждение», — говорит Харламов.

Он подчеркнул, что после 34 лет с момента трагедии провозглашен приговор именем Российской Федерации, значит, становится «более или менее понятным, кто повинен». Впрочем, напоминает адвокат, есть еще суд второй инстанции, кассационный, Верховный.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

«Заинтересованные лица могут обжаловать приговор, точку ставить преждевременно», — отметил Харламов.

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