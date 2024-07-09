«Страдаем без Алеши»: как живут вдова Баталова и его дочь

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Дочь Алексея Баталова Мария и его вдова Гитана Леонтенко (слева направо) во время гражданской панихиды по актеру

Звезда фильма «Москва слезам не верит» народный артист СССР Алексей Баталов скончался летом 2017 года. В последние месяцы, тяжело болея, он переживал за судьбу жены и дочери с ДЦП. Как сейчас живут его вдова Гитана Леонтенко и дочь Мария Баталова — в материале NEWS.ru.

«Страдаем. Но живем»

Каждое лето Баталовы выезжали в Переделкино, где во время существования СССР деятелям культуры выдавали участки. На полученной земле семья актера построила большой домик. Часть мебели артист сделал собственноручно. Как рассказал NEWS.ru его бывший помощник Зураб Джапаридзе, Алексей Владимирович был очень «рукастым».

«Ему нравилось что-то строгать, пилить, тесать, мастерить. Своими руками сделал кресло, столик, табуреточку... Вообще не умел сидеть без дела», — вспоминает мужчина.

Но главным преимуществом дачи, как говорил сам Баталов, была возможность вывезти на природу дочь Марию, которая с детства страдает ДЦП в сложной форме. В 2011-м у актера возникли разногласия с соседом, который построил баню, забрав часть земли Баталова.

«Дача была еще при жизни записана Алексеем Владимировичем на Машу. Поэтому судиться пришлось от ее имени. В итоге суд постановил баню снести», — напомнил экс-помощник Баталова детали громкого скандала.

В Переделкино расположены дачи многих известных личностей. Например, детского писателя Корнея Чуковского, поэта Булата Окуджавы, скульптора Зураба Церетели. В зданиях находятся музеи, открытые для туристов. Дача Баталова могла бы также стать мемориальным комплексом его имени. Однако этим вопросом, как выяснилось, некому заниматься. Вдова артиста Гитана Леонтенко в беседе с NEWS.ru поделилась, что давно не выезжала туда с дочерью.

Фото: Александр Щербак/ТАСС Вдова актера Алексея Баталова Гитана Леонтенко

«Когда Алеша заболел, мы перестали туда ездить. А теперь после его смерти вовсе не ездим. На поездки нужны деньги и силы. А у нас нет ни того, ни другого. Дача закрыта. Отключено электричество за неуплату. И некому заниматься [хозяйственно-бытовыми вопросами]», — с горечью отметила вдова Баталова, которая в августе отметит 89-летие.

Она согласилась, что сейчас, в аномальную жару, и ей, и дочери было бы на даче «лучше, чем в Москве». В столичной квартире есть вентилятор и кондиционер, установленный еще при жизни покойного мужа. Марию, которая передвигается на инвалидном кресле-коляске, вывозят на прогулки по городу друзья семьи.

«Люди, которые Алешу помнят и уважают, гуляют с Машей. При их поддержке в течение всего года она выезжает и на театральные премьеры, включая даже Большой театр. <...> Мы страдаем без Алеши. Но живем», — рассказала вдова.

«Мозги у Маши абсолютно Алешины, прекрасные»

Мария Баталова окончила сценарный факультет ВГИКа заочно, пишет сценарии к сериалам и книги. Получила несколько престижных литературных наград. Притом что из-за врожденного заболевания у нее есть проблемы с речью и плохо слушаются руки, напомнила Гитана Леонтенко. Тексты на компьютере Мария печатает с помощью специальных механических приспособлений, надетых на голову.

«Мозги у Маши абсолютно Алешины, прекрасные. У отца и дочери были очень трогательные отношения. Алеша, бывало, работал за письменным столом до двенадцати — часа ночи. И Маша, чуть ли не с младенчества, рядом с ним сидела. Он ей сделал обруч на голову, с помощью которого можно было печатать носом или одним пальцем (Мария из-за заболевания может двигать только одним пальцем. — NEWS.ru). Алеша был невероятно доволен, когда Маша стала заниматься литературой. Она пишет о музыке и балете очень профессионально», — с теплотой подчеркнула вдова артиста.

Гитана Леонтенко подчеркнула, что при жизни мужа она вместе с дочерью чувствовала себя «как за каменной стеной». Смерть супруга она назвала «абсолютно неожиданной огромной трагедией».

Фото: Мария Девахина/РИА Новости Дочь актера Алексея Баталова Мария

«Алеша попал в больницу. Но он выкарабкался из болезни. Доктор пообещал мне, что „назавтра его выпишут“. Дома мы подготовили все к его возвращению, ждали утром домой. А он умер ночью», — растерянно вспоминает женщина.

Как мог бы выглядеть музей памяти Баталова

В московской квартире, как говорит вдова, было бы уместно сделать музей памяти Баталова. Потому что «здесь все дышит Алешей»: его библиотека, рабочий кабинет, лампа под зеленым абажуром и фотографии... Обстановку после его ухода из жизни не меняли, подчеркнула вдова.

Сохранилось много карандашных работ Баталова: он любил рисовать в свободное время. Дочь собрала все рисунки отца, часть из них развесили в квартире на стенах. Есть также уникальные рукописные дневники артиста. Ведь Баталов, напомнила его супруга, происходил из известной театральной семьи. Его отец Владимир Петрович был актером и режиссером. Мама Нина Ольшевская — актрисой художественного театра, ученицей Станиславского, ближайшей подругой Анны Ахматовой.

«Уникальная семья. Больше, чем просто артисты. Они — часть истории русского театра и истории всей нашей страны. И Алеша — гораздо больше, чем просто артист. Мне бы очень не хотелось, чтобы все это (работы Баталова и память о нем. — NEWS.ru) исчезло, растворилось и чтобы такой человек был забыт», — убеждена вдова актера.

Она отметила, что вместе с дочерью они думают, как организовать музей памяти Баталова, и надеются найти единомышленников в этом вопросе среди поклонников его таланта.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Вдова актера Алексея Баталова Гитана Леонтенко и актриса Наталья Дрожжина (слева направо) во время гражданской панихиды по актеру

Как живет Дрожжина, осужденная за мошенничество с наследством Баталова

Гитана Леонтенко напомнила также о скандале с наследством покойного мужа, произошедшем летом 2020 года. Тогда выяснилось, что имущество вдовы и дочери артиста было переписано на посторонних людей — актрису Наталью Дрожжину и ее мужа-юриста Михаила Цивина. Судебные разбирательства длились три года. По итогам суда Цивин получил реальный срок — пять лет тюрьмы. Дрожжина — четыре года условно.

Вдова актера отметила, что «все эти скандалы — мучительны», и для памяти Баталова, и для здоровья Марии. Поскольку все имущество было записано отцом на дочь, то «ей приходилось участвовать во всех этих болезненных судебных процедурах», сказала Гитана.

Сама Наталья Дрожжина, как стало известно NEWS.ru, в настоящее время тяжело болеет. «Ко мне приехал доктор — очень плохо себя чувствую. Я почти не встаю», — слабым голосом сообщила она NEWS.ru по телефону.

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