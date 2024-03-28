«Стоял на гречке»: Кологривый рассказал о детстве Кологривый признался, что в детстве стоял на гречке

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Никита Кологривый

Российский актер Никита Кологривый, получивший широкую известность после роли в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», рассказал, что в детстве стоял на гречке и испытывал «сибирские экзекуции». В интервью для YouTube-шоу NE SHOPPING артист признался, что раньше гнобил некоторых артистов из-за социального неравенства.

Раньше я гнобил некоторых артистов из-за социального неравенства. Говорил: «А, мажоры!». <...> Я все-таки среди людей рос. Хоть и на гречке стоял, и какие-то экзекуции сибирские испытывал. <...> Все-таки человеческое отношение было там, — заявил Кологривый.

Он также рассказал о некоторых знакомых из Новосибирска, жизнь которых никаким образом не поменялась за 12 лет. По словам Кологривого, кто-то считает, что он «зазвездился», поскольку «с лавки дорос немножко до другой лавки». Актер также высказался о некоторых популярных российских артистах, которые, по его словам, получают роли благодаря финансовым вложениям и связям. В частности, Кологривый заявил, что мог сыграть роль Вовы Адидаса в «Слове пацана», если бы не «богатые дядечки».

Ранее телеведущий Отар Кушанашвили назвал Кологривого дураком после дебоша в баре Новосибирска, из-за которого актер получил семь суток ареста. Шоумен подчеркнул, что, когда в его жизни случались подобные инциденты, он уже на следующий день извинялся и пытался загладить вину. По мнению Кушанашвили, Кологривый ведет себя крайне неправильно.