Стилист Рогов высказался о премьере «Модного приговора» Стилист Рогов оставил в тайне детали съемки нового «Модного приговора»

Фото: Светлана Шевченко/РИА Новости

Стилист Александр Рогов

Стилист Александр Рогов в разговоре с NEWS.ru заявил, что хочет оставить в тайне детали съемок «Модного приговора». По его словам, он сам еще не видел, каким получилось шоу в итоге.

До выхода премьеры я бы не хотел что–то комментировать, хочу оставить все детали в тайне. Я снимался, но еще сам не видел, что получилось в итоге. Все, что нужно знать, есть в пресс-релизе телеканала, — рассказал Рогов.

Ранее пресс-служба «Первого канала» сообщила, что «Модный приговор» вернется в эфир с 22 апреля. Ведущими программы стали эксперты моды Александр Рогов и Лилия Рах.

Телекритик Александр Горбунов до этого рассказал, что Александр Рогов достойно показал себя в качестве ведущего пилотного выпуска «Модного приговора» и с отрывом победил в зрительском голосовании телеканала. По его словам, телеведущий находится на своем месте и у программы при его участии будет большой рейтинг.

Экс-ведущий телепередачи «Модный приговор» Александр Васильев в частности заявил, что у его преемника, Александра Рогова есть нужные для ведущего программы профессионализм и обаяние. Он предположил, что стилисту из-за съемок придется отказаться от собственной программы на другом телеканале.Также проживающий во Франции Васильев пожелал успеха всем остальным участникам проекта.