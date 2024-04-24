«Стеб и юмор»: продюсер высоко оценил пародию Бабкиной на хит Инстасамки Продюсер Бабичев призвал Бабкину закрепить успех после пародии на Инстасамку

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Надежда Бабкина

Певица Надежда Бабкина хорошо исполнила пародию на хит Инстасамки «За деньги — да», заявил NEWS.ru продюсер, музыкальный критик Евгений Бабичев. По его словам, это больше стеб и юмор, однако Бабкина органично смотрится в образе. Бабичев считает, что артистке стоит включить продюсерские возможности и идеи для закрепления успеха.

Забавно получилось. Текст очень смешной. Для Бабкиной это очень органично. Я понимаю, это больше стеб и юмор. Но что может из этого получиться — пока сказать трудно. Возможно, дуэты, коллаборации, — сказал Бабичев.

Он напомнил, как Надежда Кадышева спела песню «Широка река» с Антоном Зацепиным и прибавила себе поклонников. По мнению Бабичева, Бабкина может сделать то же самое.

Кадышева добавила себе аудитории, когда спела «Широка река» с Зацепиным. Почему Бабкина так не может сделать? Все в ее руках. Сейчас она должна включить продюсерские возможности и идеи, просчитать на несколько шагов вперед, как этот всеобщий интерес превратить в деньги, — добавил Бабичев.

Ранее Бабкина совместно с ансамблем «Русская песня» перепела хит Инстасамки (настоящее имя Дарья Зотеева) «За деньги — да». Свою песню она назвала «За гусли — да», изменив слова текста под себя. Артистка выступила со своей версией на концерте на ВДНХ в Москве.