«Старички радуют»: музыкальный критик оценил последнюю песню The Beatles Музкритик Бабичев назвал последнюю песню The Beatles подарком битломанам

Фото: k09/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

The Beatles

Доработанная с помощью искусственного интеллекта песня The Beatles Now and Then с вокалом Джона Леннона зазвучала как настоящий подарок всем битломанам, рассказал NEWS.ru музыкальный критик и продюсер Евгений Бабичев. По его мнению, это большое событие для любителей хорошей музыки. Бабичев отметил, что в этом году культовые группы радуют и показывают мастер-класс, какой должна быть настоящая музыка.

Спустя почти 30 лет с момента работы над песней она зазвучала как настоящий подарок всем битломанам. Сейчас песня рвется на самые высокие строки в британских чартах, что с The Beatles давно не бывало. В этом году старички радуют и показывают мастер-класс, какой должна быть музыка, не тех артистов-однодневок, а тех, кто сделал себе имя на качестве звучания, потрясающих мелодиях, замечательных текстах. Молодым много нужно учиться у старшего поколения, — считает Бабичев.

По его мнению, раньше эта композиция не вышла в свет из-за «откровенно слабого материала», а не якобы плохой пленки. Бабичев полагает, что данная песня слабее и проигрывает Free as a Bird и Real love, однако ИИ вычленил голос Леннона и придал иное звучание.

2 ноября состоялась премьера последней песни группы The Beatles, в которой можно услышать вокал Джона Леннона. Демо-версия хранилась у вдовы Леннона Йоко Оно. На записи основатель The Beatles не только поет, но и аккомпанирует на фортепиано. В 1994 году Оно отдала фонограмму Полу Маккартни. Он и Ринго Старр с использованием ИИ доработали ее и выпустили отдельной композицией.