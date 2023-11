Доработанная с помощью искусственного интеллекта песня The Beatles Now and Then с вокалом Джона Леннона зазвучала как настоящий подарок всем битломанам, рассказал NEWS.ru музыкальный критик и продюсер Евгений Бабичев. По его мнению, это большое событие для любителей хорошей музыки. Бабичев отметил, что в этом году культовые группы радуют и показывают мастер-класс, какой должна быть настоящая музыка.