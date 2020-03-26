https://static.news.ru/photo/f4d6378a-6f5d-11ea-b7ee-fa163e074e61_660.jpg Фото: A.Savin /FAL/wikipedia.org

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) рекомендовал не включать станцию метро Санкт-Петербурга «Площадь Ленина» в перечень объектов культурного наследия. Специалисты КГИОП не нашли у станции исторической и архитектурной ценности.

Об этом сообщают «Невские новости». Аналогичная рекомендация выдана в отношении здания Манежа лейб-гвардии Финляндского полка на 20-й линии Васильевского острова.

Комиссия КГИОП установила, что вестибюль и подземные помещения станции «Площадь Ленина» выполнены в переходном стиле, характерном для объектов, возведённых после принятия ЦК КПСС постановления «об излишествах». Элементы архитектуры «Площади Ленина» схожи с теми, что имеются на станциях «Фрунзенская», «Московские ворота» и «Электросила». Внешний вид этих элементов однообразен и не представляет выдающейся архитектурно-художественной ценности.

В случае Манежа лейб-гвардии Финляндского полка КГИОП указал на то, что здание перестроили в хлебозавод в 60-х годах XX века, из-за чего внешний вид постройки изменился. В настоящее время это рядовой объект, особой ценности не представляющий.

Как ранее писал NEWS.ru, КГИОП признал объектом культурного наследия гарнизонный Дом офицеров в городе Энгельс Саратовской области, где готовился к полёту в космос Юрий Гагарин.