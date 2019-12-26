https://static.news.ru/photo/d588caf4-27d3-11ea-980a-fa163e074e61_660.jpg Меган Маркл Фото: Pool/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Герцогиня Сассекская Меган Маркл потратила за 2019 год 211 тысяч фунтов стерлингов на наряды.

Маркл начала появляться в скромных костюмах от демократичных марок, решив за прошедшие месяцы сократить траты на одежду и украшения по сравнению с 2018 годом, когда у неё ушло 406 тысяч фунтов стерлингов на гардероб, сообщает Daily Mail.

Самое дорогое платье супруга принца Гарри надела в феврале — это был наряд от Dior за 90 тысяч фунтов стерлингов. Отмечается, что муж покрывает часть расходов на наряды, если это касается поездок на деловые встречи, где они должны присутствовать как пара.

Кроме того, неизвестно, платит ли Маркл полную сумму за одежду и украшения или дизайнеры делают ей скидки, учитывая статус покупательницы.

Как писал NEWS.ru, принц Гарри и его супруга Меган Маркл представили свою открытку на Рождество. Поздравление опубликовано в Twitter благотворительной организации The Queen’s Commonwealth Trust, которой они управляют.