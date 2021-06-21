Стало известно, почему принц Гарри дал скандальное интервью Опре Уинфри

Инсайдерам The Sun стало известно, почему принц Гарри решил в марте дать скандальное интервью Опре Уинфри. Внука королевы Елизаветы II разозлило то, что его лишили военных титулов.

Источник утверждает, что этот факт разозлил принца больше всего. Военные титулы были для него очень важны, особенно учитывая его службу в горячих точках. Через день после известия из Лондона Гарри согласился рассказать о своей жизни Опре Уинфри в эфире американского телевидения.

Интервью для Уинфри, взволновавшее общество, вышло 8 марта. Двухчасовой разговор о том, насколько тяжело быть членом монаршей династии, буквально взорвал британское общество и нанёс серьёзный удар по престижу Букингемского дворца.

Маркл и принц Гарри сделали несколько громких заявлений в ходе интервью, в том числе обвинили членов королевской семьи в расизме. Меган уверяла, что кто-то из родственников интересовался, насколько тёмным будет цвет кожи её сына Арчи.

После этого на Apple TV+ вышла программа о психическом здоровье от соавторов и исполнительных продюсеров Опры Уинфри и герцога Сассекского. Они же стали ведущими документального сериала. В ней он признался, что ему было немного стыдно за то, как он справлялся с психологическими проблемами супруги, которая хотела покончить с собой. Также принц рассказал, что много пил и употреблял наркотики после смерти матери.

Ранее стало известно, что первенца принца Гарри и Меган Маркл лишат высшего титула. Такое решение принял сын королевы Великобритании Елизаветы II принц Чарльз.