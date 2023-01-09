Стало известно, почему могут закрыть театр Балтийского флота в Кронштадте «Невские новости»: театр Балтфлота в Кронштадте проверят после жалоб зрителей на репертуар

Фото: dtbf.ru

Театр Балтийского флота в Кронштадте

Репертуар Драматического театра Балтийского флота в Кронштадте и его коллектив проверят после массовых жалоб зрителей на «антипатриотическое поведение» артистов труппы и технического персонала, сообщило издание «Невские Новости» со ссылкой на источник в Минобороны РФ. Как рассказал высокопоставленный собеседник в ведомстве, проверкой театра займется комиссия Главного военно-политического управления МО РФ. Если информация подтвердится, театр может быть расформирован, как утверждает источник. Предположительно, одной из главных причин проверки стало нежелание артистов и персонала выезжать на гастроли в зону спецоперации.

В связи с большим количеством поступивших жалоб на политические высказывания артистов театра Балтфлота, как на сцене, так и за ее пределами, принято решение направить комиссию для всестороннего изучения обстановки, сложившейся в творческом коллективе. В случае подтверждения поступившей к нам информации будут сделаны организационные выводы, в том числе и по изменению структуры и направления деятельности культурного учреждения, — привело издание слова источника.

Помимо нежелания артистов давать гастроли в зоне СВО, собеседник издания назвал причиной грядущей проверки отсутствие в репертуаре театра патриотических постановок. В публикации отмечается, что на сайте учреждения в репертуаре можно встретить только детские и драматургические постановки. По данным издания, историческое здание, которое занимает театр, планируется передать организации, связанной с Кронштадтским морским собором.

Ранее актриса Лия Ахеджакова рассказала, что многие коллеги поменяли свое отношение к ней из-за того, что она критиковала спецоперацию на Украине. Народная артистка России сообщила, что некоторые знакомые перестали с ней здороваться.