Стало известно окончательное решение о допуске Израиля до Евровидения Организаторы Евровидения допустили Израиль до конкурса после правок в песне

Фото: Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency/Global Look Press

Европейский вещательный союз допустил Израиль до участия в международном музыкальном конкурсе «Евровидение», который в этом году пройдет в Швеции, сообщает канал i24NEWS. Представительница ближневосточной страны Эден Голан внесла правки в песню October Rain, в которой увидели политическую составляющую.

Исправленная версия 20-летней певицы носит название Hurricane. В композиции сохранили ту же мелодию, но представили новый текст, написанный Кереном Пелешом, Ави Охайоном и Ставом Бегером. Песню представят в эфире израильского телевидения 10 марта.

Голан принимала участие в отборе на конкурс «Детское Евровидение — 2015» от России, но в финале заняла пятую строчку. Спустя три года певица участвовала в шоу «Голос. Дети», где попала в команду Пелагеи. Голан дошла до финала, однако уступила победу Рутгеру Гарехту. Затем она некоторое время выступала в российской группе COSMOS girls, продюсером которой был Григорий Лепс.

Ранее президент Израиля Ицхак Герцог заявил о важности участия Израиля в Евровидении. Он подчеркнул, что конкурс является площадкой для сотен миллионов людей. Глава государства также сообщал, что лично старался уладить разногласия между Европейским вещательным союзом и израильской общественной радиовещательной корпорацией.