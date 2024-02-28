Стало известно об отмене концерта Emin в Челябинске В Челябинске отменили запланированный на 5 марта концерт Эмина Агаларова

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Эмин Агаларов

В Челябинске отменили концерт российского певца Эмина Агаларова, выступающего под псевдонимом Emin, сообщается на сайте kassy.ru. Выступление должно было пройти 5 марта.

Уважаемые зрители! Концерт исполнителя Emin, запланированный на 5 марта 2024 года в театре оперы и балета им. М. И. Глинки, отменен. Приносим извинения за причиненные неудобства, — сказано в сообщении.

В официальной группе Агаларова в социальной сети «ВКонтакте» также говорится об отмене его выступления в Челябинске без указания причины. Кроме этого, зрителям сообщили об изменении гастрольного графика музыканта. Так, концерты Агаларова в Екатеринбурге и Тюмени состоятся 24 и 25 марта соответственно.

Ранее об отмене концертов по России сообщил музыкант и композитор Александр Олехнович, выступающий под псевдонимом Алекша Нович. По словам артиста, его тур по стране переносится на сентябрь. При этом запланированные выступления в Ставрополе, Волгограде и Астрахани отменены полностью. Как считает Нович, отмена концертов связана с его попаданием в неофициальный список запрещенных в РФ артистов.

До этого в Дубае отменили концерт Бориса Гребенщикова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Причиной стало состояние здоровья артиста, однако никаких подробностей не приводится. Выступление должно было пройти 28 февраля.