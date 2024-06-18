Стало известно о своеобразном чувстве юмора отца «Чебурашки» Композитор Гладков: создатель «Чебурашки» Успенский просил писать ему в Кремль

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Эдуард Успенский и Геннадий Гладков

Заслуженный деятель искусств РФ композитор Григорий Гладков рассказал NEWS.ru, что Эдуард Успенский, написавший повесть «Крокодил Гена и его друзья», обладал «своеобразным» чувством юмора. Он вспомнил, что отец «Чебурашки» на встрече с читателями просил писать письма в Кремль и туда приходили целые мешки с посланиями. На возмущенные просьбы прекратить Успенский отвечал, что в Кремле все — слуги народа, и требовал служить, поделился Гладков.

Характер у него действительно был непростым, а юмор — весьма своеобразным. Помню, на встречах с читателями своих книг Успенский предлагал им: «Ребята, пишите мне письма, адрес такой: Москва, Кремль, Успенскому». И приходили мешки писем. Чиновники ругались, выговаривали ему: «Прекратите!». «Что прекратить? Просить людей писать? С какой стати? Пусть пишут. А вы находите способы передавать эти письма мне. Потому что вы слуги народа, вот и служите», — сказал он.

Гладков также отметил, что, когда в 80-е годы Успенского назначили худруком Киностудии имени М. Горького, он стал приглашать «неудобных» творческих людей. Однако, по словам композитора, партийное руководство было против, называя кандидатов писателя скандалистами, пьяницами и диссидентами.

«Но они талантливые, — возражал Успенский, — А те, кого приглашаете вы, это серая масса. Вы сами серые, и таких же серых зовете». В итоге его уволили с киностудии. Со мной он в какой-то момент тоже поругался, — вспомнил Гладков.

Композитор уточнил, что положительно оценивает идею «Союзмультфильма» запустить новые циклы мультфильмов по мотивам книг Успенского, поскольку так его имя продолжит звучать. Он также добавил, что, несмотря на характер писателя, его книги достойны того, чтобы быть прочтенными.

Стоит отметить, что «Чебурашка», в отличие от стран СНГ, получил широкую известность за рубежом. В январе киностудия «Союзмультфильм» обратилась в Следственный комитет с просьбой проверить законность передачи прав на бренд персонажа американской и японской компаниями.