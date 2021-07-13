Стало известно о состоянии заболевшей коронавирусом Алфёровой

Ирина Алфёрова, попавшая в больницу с коронавирусом, готовится к выписке из больницы и чувствует себя хорошо. Об этом рассказал худрук «Школы современной пьесы» Иосиф Райхельгауз в беседе с ТАСС.

По словам руководителя, народная артистка России уже перенесла кризис и сейчас заботится о своём муже, который находится с ней в одной палате.

Ирина Ивановна чувствует себя гораздо лучше. У неё кризис с коронавирусом прошёл, и она заботится уже не о себе, а о своём муже, который с ней лежит в одной палате. Она практически уже могла быть выписана, но поскольку они в одной палате с мужем, то она пока подождёт, — пояснил Райхельгауз.

Алфёрова находится в больнице больше недели.

Она общается со службами театра, чем можем помогаем, — добавил худрук.

Ирина Алфёрова известна по роли Констанции в советской картине «Д’Артаньян и три мушкетёра». Вместе с бывшим мужем Александром Абдуловым актриса снялась в фильме «С любимыми не расставайтесь». С 1993 года она является актрисой театра «Школа современной пьесы». му

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