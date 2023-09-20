Стало известно о состоянии Пахмутовой после смерти Добронравова Певец Юлиан: смерть Добронравова стала для Пахмутовой испытанием

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Александра Пахмутова

Смерть поэта Николая Добронравова стала для его супруги, композитора Александры Пахмутовой сильным испытанием, сообщил певец Юлиан. В беседе с LIFE.ru он напомнил, что пара прожила вместе почти 67 лет. По его словам, это «были самые невероятные отношения». Артист добавил, что композитор потеряла «свою главную вторую половину».

Когда смотришь на них, то понимаешь: да, любовь на земле существует. Поэтому чувствует себя она, конечно, очень тяжело, для нее это сильное испытание, — рассказал Юлиан.

Певец отметил, что Пахмутову поддерживают врачи, которые дежурят на случай ухудшения состояния композитора, и родственники. Он подчеркнул, что ободряющие слова не могут помочь в такой ситуации. Сам Юлиан призвал супругу Добронравова подумать о своем здоровье. Он также напомнил о бессмертии произведений, написанных поэтом.

Мы говорили недолго, потому что какие тут могут быть слова утешения, когда человек потерял самого близкого человека, — заключил певец.

Поэт-песенник Николай Добронравов умер 17 сентября на 95-м году жизни после длительной и тяжелой болезни. В окружении Добронравова рассказали, что в последнее время он не мог ходить. Знакомые добавили, что деятель искусства умер в реанимации.