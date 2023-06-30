Американскую певицу Мадонну выписали из больницы после лечения бактериологической инфекции, однако она продолжает чувствовать себя плохо, сообщает портал TMZ со ссылкой на источники. По словам близких селебрити, звезда не встает с постели.
Мадонна еще не оправилась после того, как была госпитализирована с серьезной бактериальной инфекцией. <...> Нам сказали, что она все еще прикована к постели, и люди вокруг нее думают, что она не в той форме, чтобы начинать свое мировое турне, — говорится в сообщении.
Собеседники уточнили, что Мадонну «неудержимо рвало» с тех пор, как она выписалась из больницы. По их словам, инфекция все еще наносит удар по ее здоровью.
Ранее Мадонна более месяца боролась с лихорадкой, которая предшествовала госпитализации, и держала это в секрете от всех. Собеседники издания отметили, что звезда опасалась, что тур, к которому певица усердно готовилась, будет поставлен под угрозу.
Промедление усугубило ситуацию: помощник Мадонны был с ней, когда она потеряла сознание в прошлую субботу (24 июня), и именно тогда началась неконтролируемая рвота. Звезда несколько дней находилась в отделении интенсивной терапии. Накануне ее выписали из больницы.