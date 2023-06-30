Стало известно о состоянии Мадонны после выписки из больницы TMZ: Мадонна чувствует себя плохо и не встает с постели, несмотря на терапию

Фото: face to face/Instagram/Global Look Press

Мадонна

Американскую певицу Мадонну выписали из больницы после лечения бактериологической инфекции, однако она продолжает чувствовать себя плохо, сообщает портал TMZ со ссылкой на источники. По словам близких селебрити, звезда не встает с постели.

Мадонна еще не оправилась после того, как была госпитализирована с серьезной бактериальной инфекцией. <...> Нам сказали, что она все еще прикована к постели, и люди вокруг нее думают, что она не в той форме, чтобы начинать свое мировое турне, — говорится в сообщении.

Собеседники уточнили, что Мадонну «неудержимо рвало» с тех пор, как она выписалась из больницы. По их словам, инфекция все еще наносит удар по ее здоровью.

Ранее Мадонна более месяца боролась с лихорадкой, которая предшествовала госпитализации, и держала это в секрете от всех. Собеседники издания отметили, что звезда опасалась, что тур, к которому певица усердно готовилась, будет поставлен под угрозу.

Промедление усугубило ситуацию: помощник Мадонны был с ней, когда она потеряла сознание в прошлую субботу (24 июня), и именно тогда началась неконтролируемая рвота. Звезда несколько дней находилась в отделении интенсивной терапии. Накануне ее выписали из больницы.