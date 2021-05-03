Стало известно о состоянии госпитализированного Олега Вавилова

https://static.news.ru/photo/ca859868-abe8-11eb-86e4-96000091f725_660.jpg Олег Вавилов Фото: Олег Вавилов/vk.com

Народный артист России Олег Вавилов рассказал о своём самочувствии. Актёру стало плохо накануне после спектакля «Хомо Эректус» в Театре сатиры. У него возникли проблемы с речью, из-за чего он «начал бессвязно произносить слова», пишет РЕН ТВ.

По его словам, медики поставили ему вторую капельницу, давление стабилизируется. Своё состояние он охарактеризовал как удовлетворительное.

Я жду прихода очередного врача. <...> Настроение у меня нормальное, придётся полежать на профилактике. Не я один такой первый, — сообщил Вавилов.

Случившееся актёр списал на изменение погоды.

Олег Вавилов окончил ГИТИС, работал в Московском ТЮЗе, Театре на Малой Бронной, с 2004 года служит в Театре сатиры. Также он активно снимается в кино. Среди его наиболее известных работ роли в таких фильмах и сериалах, как «Трактирщица», «Странная женщина», «Конец вечности» и другие.

В 1990 году ему было присуждено звание заслуженного артиста РСФСР, а через шесть лет — народного артиста России.

Ранее сообщалось, что у актёра произошла так называемая ишемическая атака. Это временное острое расстройство мозгового кровообращения. При отсутствии достаточного лечения она может развиваться в полноценный инсульт. Поэтому саму транзиторную атаку называют микроинсультом. Она не опасна для жизни, но требует обязательного лечения, иначе через несколько лет беспечного пациента настигнут неприятные осложнения.