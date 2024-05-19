Умер звезда мюзикла «Последнее испытание» Умер актер из мюзикла «Последнее испытание» Олег Зимин

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Артист Олег Зимин, сыгравший во множестве спектаклей, включая «Садко и Царевна Морская» и мюзикл «Последнее испытание», умер на 65-м году жизни, сообщила пресс-служба театра «Поколение». Актер служил в «Поколении» с 2006 года.

Олег Михайлович пришел в наш театр в 2006 году и стал его неотъемлемой частью не только как солист-вокалист в многочисленных музыкальных постановках, но и как ведущий многих тематических концертных программ и вечеров. <…> 28 мая ему бы исполнилось 65 лет, — указано в сообщении.

Уточняется, что Зимин был творческим человеком, который зарекомендовал себя как выдающийся солист-вокалист, способный сыграть разные роли. В театре назвали артиста эрудированным и интересным рассказчиком, а также опытным конферансье.

Ранее на 92-м году жизни скончалась заслуженная артистка России Наталия Кудрявцева. Актриса сыграла множество ролей, в том числе в сериалах «Тайны следствия» и «Улицы разбитых фонарей».

До этого на 93-м году жизни скончалась актриса и народная артистка РСФСР Татьяна Конюхова, известная по фильму «Женитьба Бальзаминова». Причиной ее смерти стала продолжительная болезнь.