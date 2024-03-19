Стало известно о смерти заведующего труппой «Имперского русского балета» Cкончался заведующий труппой «Имперского русского балета» Витаутас Таранда

Фото: ballet-imperial

Витаутас Таранды

Заместитель директора "Имперского русского балета" Витаутас Таранда скончался 18 марта, сообщил РИА Новости исполнительный директор "Имперского русского балета" Магомед Кулбужев. О дате и месте прощания и похорон информации пока нет.

К сожалению, да, [Таранда скончался]вчера в обед. Внезапная смерть, - сказал собеседник агентства.

Telegram-канал Mash сообщил, что предварительной причиной смерти артиста стала острая сердечная недостаточность. Канал уточнил, что в последние дни перед смертью 58-летний Витаутас Таранда, родной брат артиста балета Гедиминаса Таранды, нередко употреблял спиртное, не покидал собственную квартиру в центре Москвы, а также передвигался только с помощью близких.

Ранее ушел из жизни президент Театра сатиры, актер Александр Ширвиндт, он скончался в больнице. Церемония прощания с артистом прошла в здании театра, на ней присутствовали близкие и коллеги Ширвиндта, включая актеров Владимира Машкова и Александра Олешко, режиссера Александра Стриженова и ведущего Ивана Урганта. Гроб с телом артиста торжественно вынесли из Театра сатиры под аплодисменты.

До этого СМИ сообщали о смерти известного участника команды высшей лиги КВН «Азия Микс» Марата Джуманалиева. Он скончался в возрасте 43 лет в городе Бишкеке. Причиной смерти Марата Джуманалиева стала травма головы, полученная после случайного падения.